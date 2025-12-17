Toma posesión el nuevo equipo de gobierno de la Universidad de Sevilla con 14 vicerrectorados

Toma de posesión del nuevo equipo de gobierno de la Universidad de Sevilla con 14 vicerrectorados. - US

SEVILLA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, ha informado a los miembros del Consejo de Gobierno de la composición de su nuevo equipo, integrado por una Secretaría General, catorce vicerrectorados y dos direcciones generales, que estarán dirigidos por nueve mujeres y ocho hombres. Melania Rivers seguirá siendo gerente de la Universidad de Sevilla hasta el mes de enero, cuando tome posesión la persona que ocupará su cargo.

Tras la celebración de la sesión del Consejo, se ha producido la toma de posesión de los miembros del nuevo equipo de gobierno de la US. Antes del acto, la rectora Carmen Vargas ha resaltado que su nuevo equipo "está integrado por más mujeres que hombres y cubre a toda la universidad desde el punto de vista geográfico, con vicerrectores de todos los campus de la universidad", informa la institución académica en una nota de prensa.

La rectora ha especificado que parte del equipo proviene de la "cantera de la universidad", pasando de ser directores de secretariado a vicerrectores, y que esa cantera conforma "el talento interno que se debe promocionar".

En su discurso tras la toma de posesión, Carmen Vargas ha expresado que actualmente instituciones como la Universidad de Sevilla atraviesan ciclos en los que la "complejidad y la esperanza conviven de forma inseparable". La rectora ha subrayado que la universidad afronta un tiempo exigente, "con la infrafinanciación y otras incertidumbres compartidas por el conjunto del sistema universitario", pero que desde la Universidad de Sevilla se identificarán "todas las oportunidades que permitan reforzar el proyecto académico, renovar nuestro compromiso con la sociedad y proyectar la institución hacia el futuro, con ambición y responsabilidad".

Asimismo, Carmen Vargas ha explicado que su nuevo equipo trabajará para afrontar los desafíos con rigor en la gestión y responsabilidad en la toma de decisiones y sobre todo, "de forma coherente con la historia, la misión y los valores de esta universidad".

Por último, tras presentar al nuevo equipo de gobierno, la rectora ha resaltado que asume la coordinación del equipo con el compromiso de ejercerlo "desde la lealtad hacia su comunidad universitaria, el respeto a la norma y la responsabilidad que la universidad se merece".