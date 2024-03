Tomares (Sevilla) celebra su Feria del Libro del 13 al 17 de marzo, dedicada al periodista Manuel Chaves Nogales

TOMARES (SEVILLA), 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tomares se convertirá del 13 al 17 de marzo en la capital de los amantes de las letras con la celebración de su Feria del Libro, que dedicará su decimoquinta edición a la figura cumbre del periodismo español del siglo XX, Manuel Chaves Nogales, en el 80 aniversario de su fallecimiento.

El alcalde de Tomares, José María Soriano, el director de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, Pablo Gutiérrez-Alviz, y el vicedirector, Antonio Narbona, han presentado este miércoles, 6 de marzo, en rueda de prensa, en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras (Casa de los Pinelo), la que se ha convertido en una de las primeras grandes ferias literarias del año, según ha indicado el consistorio en una nota de prensa.

Soriano, que ha estado acompañado por el concejal Eloy Carmona, comisario de la Feria, y por Magdalena Ybarra, concejal del área de Cultura, ha destacado que "la Feria del Libro de Tomares es un paso más en nuestra apuesta por la cultura, que es uno de los pilares fundamentales de la gestión de nuestro Equipo de Gobierno. Hace ya 15 años que nos embarcamos en la aventura de convertir a Tomares en el centro de las letras de la provincia. Lo que surgió como una manera de sacar los libros a la calle, se ha consolidado como una de las primeras citas literarias del año en el calendario, referente en la provincia de Sevilla y una de las más importantes de la comunidad autónoma de Andalucía".

Asimismo, ha añadido que se trata de la "decimoquinta edición que vuelve a crecer y a ser más grande que nunca, con 6.200 metros cuadrados, 21 casetas que albergarán doce librerías y 16 editoriales, una amplia programación con más de 60 actividades, más de 150 escritores que firmarán sus obras y 50 que las presentarán. Trabajamos para que vengan con los mejores escritores del momento. Unas cifras que constatan la notoriedad y el peso adquirido por este evento cultural a escala nacional".

"Una Feria que será pregonada por Leonardo Padura, Premio Princesa de Asturias de Las Letras en 2015; y clausurada por otro premio, el Planeta 2023, Sonsoles Ónega. Y que estará dedicada este año a uno de los grandes maestros del periodismo, Manuel Chaves Nogales, en el 80 aniversario de su fallecimiento. Uno de los grandes narradores del siglo XX, lamentablemente olvidado durante décadas. Homenaje con el que queremos aportar nuestro granito de arena para reparar esta injusticia histórica y literaria, además de contribuir a que realzar su figura para que sea cada vez más universal", ha continuado el alcalde de Tomares.

Por su parte, el director de la Real Academia Sevillana de las Buenas Letras ha señalado que "es un privilegio y un orgullo presentar esta magnífica Feria del Libro de Tomares en su casa, la Real Academia Sevillana de las Buenas Letras. He disfrutado tanto viendo el programa, que me va a ser difícil no ausentarme de mi despacho todos los días, es intenso y espectacular. Y contar para el Pregón Inaugural con Leonardo Padura, Premio Princesa de Asturias de Las Letras 2015, es un lujo excepcional. Para mí es el mayor creador de las letras españolas, de hecho, no comprendo cómo no le han dado ya el Cervantes".

En este sentido, el vicedirector de la Academia, Antonio Narbona, ha apuntado que "como tomareño que llevo viviendo en Tomares muchos años, me uno la buena acogida que le ha dado nuestro director, Pablo Gutiérrez-Alviz".

PREGONERO

Este consolidado encuentro con las letras, que podrá ser seguido en su mayoría por streaming a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Tomares,será inaugurado, el próximo miércoles, 13 de marzo, a las 20 horas, en el Auditorio Municipal Rafael de León, por Leonardo Padura, Premio Princesa de Asturias de Las Letras en 2015, que ofrecerá el Pregón Inaugural de este gran encuentro literario, que se ha consolidado como referente cultural no sólo en la provincia, sino en toda Andalucía, gracias a la "numerosa participación" y a la "elevada calidad" de los autores que lo visitan.

El pregón del laureado escritor, periodista y guionista cubano marcará el inicio de cinco días de celebración literaria. Sonsoles Ónega, Premio Planeta 2023, será la encargada de clausurar, el 17 de marzo, a las 14 horas, las puertas de este paseo por el mundo de los libros en el que los lectores podrán conocer a los autores premiados y de mayores ventas del momento.

MÁS DE 150 ESCRITORES

Máximo Huerta, Enrique Vila-Matas, Nieves Herrero, Juan Gómez Jurado, Cristina Morató, Francisco Robles (Premio Ateneo de Sevilla 2018), Megan Maxwell, María Oruña, Boticaria García, Carla Montero, Manuel Jabois, Alfonso Goizueta (finalista Planeta 2023), Silvia Hidalgo (Premio Tusquets 2023), Javier Moro (Planeta 2011), Carmen Mola (Planeta 2021), Nativel Preciado (Premio Azorín 2022) o Alicia Giménez Bartlett (Planeta 2015), son algunos de los más de 150 escritores que desfilarán por Tomares para hablar o firmar sus últimas obras.

OTRAS NOVEDADES: AULA LITERARIA Y LETRAS EN TOMARES

Una feria que durante cinco días mostrará la riqueza y diversidad de la literatura española, convirtiéndose, una vez más, en todo un referente de las letras españolas y que este año presenta la novedad del Aula Literaria, un espacio para propuestas de las editoriales participantes. Los lectores también tendrán la oportunidad de descubrir las Letras de Tomares, una apuesta por el talento local, con presencia de autores que podrán promocionar su obra.

Además, como es habitual, la literatura juvenil 'New Adult' tendrá una destacada representación, con Joana Marcús, Cherry Chic, Mercedes Ron, Alba González, Martina González y Emi Huelva, autoras que arrasan entre los lectores más jóvenes.

PROGRAMACIÓN INFANTIL

Los más pequeños, al igual que en anteriores ediciones, cobran especial protagonismo en la Feria del Libro de Tomares, con espacios, librerías y actividades diarias dirigidas expresamente al público infantil, con el fin de inculcar el hábito lector y el amor por los libros desde edades tempranas.

Una extensa y variada programación, que se desarrollará en el Auditorio Municipal, donde los colegios contarán con actividades y, principalmente, en la Caseta Infantil, instalada en la Avda. Blas Infante, en la que habrá cuentacuentos, talleres y presentaciones de libros. Un espacio que estará junto a las librerías y editoriales especializadas en los más pequeños. El domingo 17, el Auditorio Municipal acogerá, también, la entrega de premios de los ganadores del concurso escolar de cuentos, dirigido a los alumnos de 5º y 6ª de Primaria, sobre 'Mi relación con el medioambiente'.

HOMENAJE A MANUEL CHAVES NOGALES

La Feria del Libro dedicará un documental de 50 minutos, producido por el Ayuntamiento, a la figura de Manuel Chaves Nogales. 'Un periodista de altos vuelos', dirigido por el escritor y columnista Francisco Robles y coordinado por la periodista Lola Chaves, busca arrojar luz a la brillante labor desarrollada por el periodista sevillano más universal y figura cumbre de las letras españolas durante el siglo XX.

Un exhaustivo trabajo, elaborado por Metrosoneto Producciones, en el que se analiza la profundidad de su figura, la importancia de su obra y lo que ha supuesto su lucha incansable por contar la verdad desde la objetividad, aún en los momentos históricos más complicados.

La producción audiovisual recoge los testimonios de destacados expertos en la obra de Manuel Chaves Nogales: su biógrafa y catedrática de Lengua castellana y literatura, Maribel Cintas Guillén; el editor, articulista y crítico de Literatura, Ignacio F. Garmendia; el editor, David González; el escritor y editor Andrés Trapiello; la filóloga, traductora, poeta y bibliófila, Yolanda Morató, así como del alcalde de Tomares, José María Soriano.