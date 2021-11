Tomares (Sevilla) conmemora el 25N con un homenaje a las víctimas de violencia de género y una obra de teatro

TOMARES (SEVILLA), 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tomares (Sevilla) ha conmemorado este jueves el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con un "emotivo" acto en la plaza del Ayuntamiento en memoria de las 52 víctimas asesinadas en 2021 en España. La jornada continuará con la obra de teatro 'Me quiere, no me hiere', a cargo de la compañía de teatro social El Terral, a las 18,00 horas en el Auditorio Municipal Rafael de León.

Estas actividades de sensibilización han sido organizadas por el Consistorio de Tomares a través de la concejalía de Igualdad y el Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM), en colaboración con la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía y el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad y Secretaría de Estado de Igualdad (Fondos del Pacto de Estado), con el objetivo "de luchar contra este terrible drama social que no solo mata sino que también destroza la vida de millones de personas", según ha remarcado el Ayuntamiento en un comunicado.

En el acto, que ha contado con la presencia del alcalde de Tomares, José María Soriano; y de otros miembros de la Corporación local. La concejala de Igualdad, Bienestar Social, Participación Ciudadana y Educación, Maite Garay, ha leído un manifiesto de rechazo a la violencia contra las mujeres, tras el cual los asistentes han colocado una vela encendida por cada una de las 52 víctimas, al tiempo que nombraban en voz alta los nombres de las mismas.

En el evento han participado vecinos del municipio, el alumnado de los Institutos de Educación Secundaria (IES) 'Ítaca', 'Néstor Almendros' y 'Al Ándalus 2000', el Centro de Educación Permanente y las asociaciones de mujeres de Tomares.

Por la tarde, el Auditorio Municipal Rafael de León ofrecerá la obra de teatro 'Me quiere, no me hiere', de la compañía de teatro social El Terral, bajo la dirección de Antonio Guerrero. Los actores harán un recorrido por situaciones inspiradas en noticias de actualidad, a través de las cuales harán visible la violencia y la desigualdad de género, desde el drama que padecen tantas mujeres, hasta las situaciones que se dan en la vida cotidiana, como el control a través de las redes sociales, la publicidad, el amor idealizado o los micromachismos.