Toscano aplaude que el 50% de jóvenes sevillanos ya han solicitado el Bono Cultural de 400 euros

Archivo - El subdelegado del gobierno Francisco Toscano atiende a los medios de comunicación (imagen de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 10.327 jóvenes sevillanos que cumplen la mayoría de edad durante 2025 han solicitado el Bono Cultural impulsado desde el Gobierno de España a través del Ministerio de Cultura, una iniciativa para acercar la cultura a los más jóvenes "que ya ha solicitado casi la mitad de los posibles beneficiarios de la provincia", ha dicho el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, sobre los 24.500 jóvenes elegibles que residen en la provincia en una convocatoria que permanecerá abierta hasta el 31 de octubre.

"El programa del Gobierno de España redunda tanto en los beneficiarios como en el sector cultural andaluz, una industria que estimula el crecimiento económico y social de la región", ha continuado Toscano en un comunicado sobre la ayuda de 400 euros por solicitante que está destinada a adquirir productos, servicios y actividades culturales diversas, como la compra de libros, videojuegos o entradas para conciertos, entre otros.

Esta ayuda puede tramitarse en la web habilitada por el Ministerio de Cultura, bien en nombre propio o a través de la representación de un adulto, para lo que es preciso adjuntar el formulario de representación descargable en la página web, correctamente firmado por el beneficiario. En estos casos, el libro de familia no es un documento acreditativo de la representación.

Finalmente, a esta ayuda tienen derecho los jóvenes que, cumpliendo el requisito de edad, sean de nacionalidad española, posean residencia legal en España, sean solicitantes de asilo, desplazados temporales o extranjeros extutelados.