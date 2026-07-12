Un total de 150 bomberos del Ayuntamiento de Sevilla visitan el Teatro de la Maestranza para mejorar su intervención

Bomberos del Ayuntamiento de Sevilla en el Teatro de la Maestranza.
Bomberos del Ayuntamiento de Sevilla en el Teatro de la Maestranza. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Europa Press Andalucía
Publicado: domingo, 12 julio 2026 13:29
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SEVILLA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 150 efectivos de bomberos del Ayuntamiento de Sevilla han recorrido el Teatro de la Maestranza para familiarizarse con el edificio y tener un mayor conocimiento en caso de intervención.

Esta actividad forma parte de los ciclos formativos continuos que reciben los bomberos donde se visitan edificios, infraestructuras, o monumentos sensibles por las especiales dificultades de acceso, peligros inherentes, o uso del edificio, según ha subrayado el Consistorio en una nota de prensa.

Así, los efectivos han visitado los puntos sensibles del edificio, los accesos y vías de evacuación, ubicación de zonas de almacenamiento, centro de transformación, sala de generadores auxiliares de energía, foso de orquesta, zona de escenario y sus sistemas de elevación y descenso, chácena y peines.

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