Un total de 150 bomberos del Ayuntamiento de Sevilla visitan el Teatro de la Maestranza para mejorar su intervención

Bomberos del Ayuntamiento de Sevilla en el Teatro de la Maestranza. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 150 efectivos de bomberos del Ayuntamiento de Sevilla han recorrido el Teatro de la Maestranza para familiarizarse con el edificio y tener un mayor conocimiento en caso de intervención.

Esta actividad forma parte de los ciclos formativos continuos que reciben los bomberos donde se visitan edificios, infraestructuras, o monumentos sensibles por las especiales dificultades de acceso, peligros inherentes, o uso del edificio, según ha subrayado el Consistorio en una nota de prensa.

Así, los efectivos han visitado los puntos sensibles del edificio, los accesos y vías de evacuación, ubicación de zonas de almacenamiento, centro de transformación, sala de generadores auxiliares de energía, foso de orquesta, zona de escenario y sus sistemas de elevación y descenso, chácena y peines.