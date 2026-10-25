Un total de ocho aspirantes internacionales se citan este domingo en la final del Certamen Nuevas Voces de Sevilla

Finalista del Certamen Nuevas Voces de Sevilla - TEATRO DE LA MAESTRANZA

SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de ocho aspirantes procedentes de 23 países y elegidos por el Jurado internacional de la XXII edición del Certamen Nuevas Voces Ciudad de Sevilla se medirán este domingo 25 de octubre a las 19,00 en el Teatro de la Maestranza en una final con público abierto.

Según ha informado la organización del Teatro en un comunicado, los concursantes aspiran a premios en metálico y oportunidades profesionales en algunos de los mejores escenarios líricos españoles y de Europa, del Teatro de la Maestranza hasta el Festival del Valle de L'Itria de Martina Franca.

Destacan algunos nombres de la escena actual reconocidos en el Certamen Nuevas Voces, como Leonor Bonilla, Berna Perles o Damián del Castillo.

Esta iniciativa de la ASAO surge de la colaboración con el Teatro de la Maestranza, así como de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía), la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla ROSS, La Accademia del Belcanto Roberto Celletti- Fondazione Paolo Grassi, la Fundación Victoria de los Ángeles, la Fundación Ópera Actual y la Fundación La Caixa.