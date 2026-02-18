Trabajadores municipales de Sevilla se manifiestan este jueves contra la externalización de la limpieza en los colegios

Reunión de representantes de la plantilla municipal, para abordar la privatización de la limpieza en centros públicos, en el centro Cívico Entreparques. - CCOO

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos del comité de empresa del Ayuntamiento de Sevilla se manifiestan este jueves a las 13,00 horas desde el Palacio de San Telmo hasta la Plaza Nueva para mostrar su rechazo a la propuesta del Gobierno municipal de externalizar el servicio de limpieza en los colegios de la ciudad.

La manifestación coincide con la celebración del Pleno ordinario del Consistorio, en el que esta cuestión será una de las preguntas formuladas al alcalde, José Luis Sanz, esta vez por parte del grupo Con Podemos-IU.

Los sindicatos piden al Ayuntamiento que "dé marcha atrás" ante la privatización del servicio. A juicio de CCOO, "esta decisión no solo afecta a este servicio, sino al conjunto de los trabajadores municipales, puesto que está dejando sin cubrir numerosas vacantes muy necesarias para la prestación adecuada de los servicios, con el objetivo de acabar privatizándolos".

En esta línea, CSIF ha asegurado que esta decisión forma parte de "un procedimiento orquestado de manera estratégica para reducir los servicios públicos en la ciudad y en beneficio de empresas externalización de todos los servicios, incluidos los más básicos, además de bloquear los recursos humanos o paralizar los procedimientos de plantilla".

El sindicato ha indicado que el Consistorio "ha dejado de invertir 46 millones de euros" para los servicios públicos de la ciudad.

Esta manifestación es el inicio de un calendario de movilizaciones que se va a extender durante todo el mes de marzo y que va a finalizar con una huelga indefinida en abril, aunque todavía no hay fecha de inicio de los paros.

Los sindicatos han anunciado concentraciones durante los plenos del Parlamento andaluz de marzo y en el exterior del Teatro de la Maestranza durante el acto institucional del Día de Andalucía, el 28 de febrero, y el pregón de la Semana Santa, el 22 de marzo.

Asimismo, han convocado una acampada frente al Ayuntamiento el próximo lunes 23 de febrero, una caravana de coches durante el mes de marzo y varios encierros "que se irán comunicando cuando estén concretados".

Los sindicatos ha pedido "toda la colaboración posible" a los trabajadores ante lo que califican como "un momento histórico de lucha". Según las entidades, unos 10.00 trabajadores están llamados a participar de las manifestaciones.

"NO SE VA A PERDER NINGÚN PUESTO DE TRABAJO"

Ante las críticas de los sindicatos, el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha remarcado en varias ocasiones que el nuevo modelo del servicio "no va a suponer en ningún caso la destrucción de empleo público".

Sanz ha defendido que se van a mantener y convocar las ofertas de empleo público para operarios de limpieza mantenimiento, "dando cumplimiento a las coberturas de vacantes, jubilaciones y a las bajas por incapacidad temporal".

El Ayuntamiento presentaba a finales de enero el Plan Colegios Limpios en el que se recogía un aumento de la plantilla del personal de limpieza de los 108 colegios de la ciudad hasta llegar a un mínimo de 380 trabajadores, una medida que permitirá ampliar la media de personal por centro, que pasará de 1,8 a 3,6 limpiadores por colegio.

En la presentación del acto, Sanz reconocía la externalización del servicio, aunque aseguró que no se perderá "ningún empleo público" y que se seguirá creando empleo dentro del Ayuntamiento, una cuestión que considera "prioritaria" para el Gobierno local.

En esta línea, Sanz ha asegurado que "no es el primer servicio de limpieza externalizado" por el Ayuntamiento a lo largo de los años.

Por otro lado, el delegado de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla, Ignacio Flores, y la delegada de Educación, Juventud, Edificios Municipales, Deporte y Promoción de la Salud, Blanca Gastalver, ambos del Partido Popular, presentaron a primero de mes una denuncia ante la Fiscalía contra varios presuntos empleados de la limpieza municipal no identificados por "insultos" e "intimidación".

Según el escrito, consultado por Europa Press y facilitado por el Consistorio, los denunciantes "el pasado viernes 30 de enero fueron increpados con insultos e intimidados por un numeroso grupo de personas, posiblemente empleados de la limpieza municipal, que los siguió durante su recorrido a pie a la salida del Ayuntamiento".

En el transcurso de los hechos, uno de los manifestantes habría amenazado a los concejales diciendo "sabemos donde vives", según han indicado fuentes municipales.