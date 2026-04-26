El Tranvibús llegará desde este lunes al Prado: estos son los horarios disponibles y las frecuencias

Archivo - Imagen del bus de tránsito rápido (BTR) o tranvibús a su paso por Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La terminal de la línea de Tranvibús TB1 llegará desde este lunes desde Nervión, donde actualmente finaliza el trayecto, hasta el Prado de San Sebastián, una medida derivada de los "excelentes datos de viajeros" que han usado el referido servicio durante la Feria de Abril.

Según el Consistorio, esta medida tiene como objetivo optimizar la conectividad del distrito Sevilla Este-Torreblanca-Alcosa con los principales nodos intermodales de la ciudad del Prado de San Sebastián antes de que concluyan las obras de la fase 2 de ampliación del BTR y su llegada definitiva a la Plaza del Duque, prevista para finales de septiembre.

Así, el nuevo servicio ampliado funcionará de lunes a domingo en horario habitual de la red, esto es de 6,00 a 23,30 horas. En las horas de máxima demanda, la línea contará con 12 vehículos articulados, lo que, según el Ayuntamiento, permitirá una frecuencia de paso de 7 minutos.

Asimismo, estarán disponibles 36 expediciones por sentido cada día laborable, lo que se traduce en una capacidad total de 28.000 plazas diarias. Cabe destacar que la flota destinada a la TB1 es 100 por cien eléctrica, lo que elimina las emisiones contaminantes en un corredor de alta densidad de tráfico y reduce la contaminación acústica.

Esta ampliación de la terminal desde Nervión al Prado de San Sebastián constituye la fase previa a la culminación de la fase 2, prevista a finales de septiembre. En esa fecha, la línea TB1 completará su recorrido desde Santa Justa hasta la Plaza del Duque.