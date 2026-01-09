Tres mujeres heridas en un accidente en un autobús de Tussam en la Calle Federico Mayo Gayarre de Sevilla

Archivo - Ambulancia del 061. - 112 - Archivo

SEVILLA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de tráfico que ha afectado a un autobús interurbano de Tussam en Sevilla se ha saldado con tres mujeres heridas, de 28,45 y 48 años respectivamente. El incidente ha tenido lugar en la calle Federico Mayo Gayarre de la ciudad hispalense.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el incidente se produjo sobre las 15,20 de este jueves, 8 de enero. Tras un "repentino frenazo" producido por causas que no han trascendido, las tres mujeres resultaron heridas.

A consecuencia de los hechos fueron activados los servicios de la Policía Local y Emergencias 061, que atendieron a las víctimas en el lugar del accidente.