Tribunal de Torreblanca (Sevilla) advierte a un abogado por enmarcar la imputación del fiscal general

Comienza el juicio del asesinato en Torreblanca en 2022 en la Audiencia de Sevilla. - EUROPA PRESS

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El magistrado de lo Penal de Sevilla, Rafael Díaz Roca, ha llamado la atención al abogado de uno de los acusados en el caso del asesinato ocurrido en Torreblanca en 2022, cuyo juicio ha comenzado este miércoles, por aludir durante la vista a la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, procesado por el Supremo por un presunto delito de revelación de secretos.

En su intervención, el letrado de Manuel José Navarro Navarro, Manuel Fernández Poyatos, esgrimió dicha imputación como argumento para cuestionar los argumentos anunciados por la Fiscalía en este procedimiento.

Ante ello, el presidente del tribunal zanjó el asunto indicando que la referencia no guardaba relación con el caso que se estaba enjuiciando, al tiempo que instó a que ese tipo de comentarios se queden fuera de la sala, no dentro.