El trombonista, director y compositor sueco Christian Lindberg actúa con la ROSS en Sevilla

SEVILLA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El trombonista, director y compositor sueco Christian Lindbergh, elegido en 2015 mejor instrumentista de viento metal de la historia por la emisora de radio clásica más grande del mundo --Classic FM-- y galardonado con el 'International Classical Music Award', protagoniza el 24 de febrero el segundo concierto del Ciclo 'Solistas y Maestros'.

La cita está programada a las 20,00 horas en el Teatro de la Maestranza. Se trata de un concierto, con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, en el que podrá mostrar ambas facetas, la de solista y la de director durante el repertorio, siendo ésta la principal característica del citado ciclo de Abono, según detalla la ROSS en un comunicado.

La "histórica fanfarria" de la Filarmónica de Viena de Richard Strauss, "abre imponente" una sesión de estrenos para la ROSS, a la que hay que sumar 'A tribute to Dorsey, Miller and Teagarden para trombón y quinteto de metales', de Andrea Tarrodi; 'A night at the Opera para trombón y quinteto de

metales', de Anders Högstedt; 'Canzona septimi toni a 8', de Giovanni Gabrieli y 'London miniatures', de Gordon Langford, obras todas ellas de estreno para la Sinfónica. Completa el programa 'Fanfares liturgiques' de Henri Tomasi y 'Fanfare from La Péri' de Paul Dukas.

Una hora antes del comienzo, el director gerente de la ROSS, Pedro Vázquez, impartirá una "charla preconcierto" en la sala de prensa del Maestranza, con asistencia gratuita, en la que explicará, de una forma sencilla y didáctica, algunas claves que ayudan al público a comprender mejor las obras que son interpretadas con posterioridad.

CHRISTIAN LINDBERG

Los logros de Christian Lindberg con el trombón sólo se pueden comparar con los de Paganini con el violín o los de Liszt con el piano. Después de haber estrenado más de 300 obras para su instrumento --entre los que destacan más de 90 conciertos-- y grabado más de 70 CD como solista, fue elegido

mejor instrumentista de viento metal del siglo XX junto con Miles Davis y Louis Armstrong.

También ha desarrollado una exitosa carrera como director, y en el futuro cercano tendrá importantes compromisos dirigiendo en lugares tan emblemáticos como el Musikverein, Suntory Hall, el Beethovenfest, el Salzburg Festspielhaus, Tonhalle Düsseldorf, Meistersingerhalle, Nürnberg, entre otros, al frente de agrupaciones como la Nippon Yomiuri Symphony, Beijing Symphony Orchestra, Royal Liverpool Philharmonic, por nombrar algunas.

Ha sido director de la la Norwegian Arctic Philharmonic Orchestra desarrollando importantes proyectos de grabación, una importante gira por Japón y actuaciones en el Beethovenfest, Musikverein y Salzburg Festspielhaus. Ha realizado importantes colaboraciones como director con

agrupaciones como la Orquesta Sinfónica de Norrköpin, la Royal Phemish Philharmonic, la o Royal Liverpool Philharmonic. También dirige orquestas como la Sinfónica Nippon Yomiuri, la Orquesta Sinfónica de Beijing, la Orquesta Filarmónica de Rotterdam, la Orquesta Verdi de Milán, la Orquesta

Sinfónica de la Radio Sueca, la Orquesta Gürzenich-Orchester Köln, o la Orquesta Filarmónica de Liverpool.

Como compositor, Lindberg ha estado constantemente ocupado con encargos desde que escribió su primera composición, 'Arabenne para trombón y cuerdas', en 1997-98 como un experimento. Ha compuesto más de 50 obras comisionadas por, entre otras, la Orquesta Sinfónica de Chicago, la Orquesta Filarmónica de Rotterdam, Hessische Rundfunk, o la Orquesta de Cámara de Escocia.