El turismo rural debate sus retos en Cazalla (Sevilla) con más de 350 profesionales en la VII edición de Coetur

SEVILLA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La VIII edición del Congreso Europeo de Turismo Rural (Coetur), que se ha celebrado estos días en el municipio sevillano de Cazalla de la Sierra, ha abordado los nuevos retos del sector con la participación de más de 350 profesionales entre propietarios de alojamientos, representantes de las administraciones públicas y empresas de turismo activo o actividades complementarias. De éstos, 150 estuvieron presencialmente en el congreso y más de 200 siguieron la retransmisión en telemática participando también con sus comentarios y preguntas.

La plataforma digital especializada en turismo rural EscapadaRural, promotora de este congreso, de la mano de la Diputación de Sevilla y la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía; ha destacado que el evento ha contado con cerca de 30 líderes de opinión, ponentes internacionales y expertos de diferentes ámbitos.

Según Olivia Fontela, directora de marketing de EscapadaRural, "la octava edición de Coetur ha sido un éxito total. Hemos tenido 150 asistentes y más de 200 profesionales del sector siguiendo el evento en streaming".

A lo largo de sus dos jornadas, los participantes han podido disfrutar de ponencias, mesas redondas y talleres impartidos por expertos. Asimismo, han podido disfrutar de una sesión de trabajo compartido patrocinada por Turismo de Extremadura, colaborador especial de esta edición del evento, que además ha ofrecido una degustación de productos locales.

El bloque "Del turismo sostenible al turismo regenerativo" abrió la primera sesión para conocer de primera mano cómo administraciones, destinos y empresarios adoptan medidas para contribuir a este tipo de turismo más que sostenible, apostando por modelos en los que se pretende mejorar el destino desde un punto de vista medioambiental, económico y social.

En él han participado, entre otros, Beatriz Farías, directora de Turismo en Horwath HTL; Sonia Teruel, cofundadora de The RegenLAB for Travel y The Hive-Place Regenerators; Elena Rubio, coordinadora del destino turístico Sierra Norte de Madrid; y Francisco Rodríguez, responsable de Turismo en Ideas for Change.

El congreso también contó con un análisis de "El nuevo turista digital", que a raíz de la pandemia ha cambiado algunos hábitos de compra y consumo, y ha intensificado otros como la interacción con la tecnología, la experiencia personalizada o pasión por la inmediatez.

En este segundo bloque participaron, entre otros, Nuria Mañé, consultora en comunicación y transformación digital, conferenciante y docente; Rebeca Serna, periodista y bloguera en Viajeros 3.0; y Manuel Ojeda, de HomeToGo.

La segunda jornada se centró en "El turismo rural del futuro: cómo la revolución digital genera oportunidades" para este sector que apuesta por las tecnologías.

El evento se cerró con la entrega de los Premios EscapadaRural 2022 al Mejor embajador de la Capital del Turismo Rural 2022, que fue otorgado a Rebeca Serna de Viajeros 3.0., y al Alojamiento rural más deseado por los viajeros, que ganó Casa Guadalix -un alojamiento rural situado en Guadalix de la Sierra (Madrid)- y que recogió Carmen Ruiz, propietaria del mismo.

Como broche final, se celebró la conferencia "Mindful travel para transformar mentes y mundos", impartida por Edgar Tarrés, Experto en bienestar y felicidad.