Uber solicita una reunión con los taxistas de Sevilla pero Unión Sevillana y Élite declinan la propuesta

Publicado 08/11/2018 16:31:10 CET

Élite avisa del "desprecio que sufriría cualquier taxista por trabajar con este tipo de empresas, por traidores"

SEVILLA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa de alquiler de coches con conductor Uber, recientemente desembarcada en Sevilla, solicitó recientemente y a través del propio Consistorio una reunión con los representantes del sector local del taxi, según han informado a Europa Press fuentes municipales. No obstante, al menos la Unión Sevillana del Taxi y Élite Taxi Sevilla habrían declinado la idea de celebrar el encuentro.

Mientras el Ayuntamiento de Sevilla confirma que en efecto, Uber solicitó recientemente celebrar una reunión con representantes del sector hispalense del taxi, Fernando Morales, presidente de la Unión Sevillana del Taxi, ha explicado a Europa Press que fue a comienzos de la semana pasada cuando el concejal de Movilidad, Juan Carlos Cabrera (PSOE), telefoneó a su asociación para comunicar tal extremo.

No obstante, Fernando Morales ha explicado que la Unión Sevillana del Taxi declinó participar en un encuentro así al no adelantar Uber "los términos" y el contenido de la reunión, considerando que la empresa puede "mandar por escrito" sus propuestas o peticiones al objeto de que las asociaciones del taxi las "estudien" si lo creen conveniente.

En el caso de Élite Taxi Sevilla, ha difundido un comunicado en el que expone que los "puntos a tratar" en el encuentro incluirían la escucha de "las inquietudes" de los taxistas, la presentación de los servicios de Uber y debatir "la posibilidad de lanzar un producto de taxi en Sevilla de la mano" de la mencionada empresa de alquiler de coches con conductor.

Élite Taxi, al respecto, avisa de que no tiene "ninguna inquietud que exponer" a Uber, que al colectivo no le "interesa" la plataforma con la que cuenta dicha empresa y no va a "perder el tiempo" con ella y que los conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) que trabajan para Uber o Cabify "no cumplen" las leyes y reglamentos que pesan sobre ellos. Además, advierte Élite Taxi del "desprecio que sufriría cualquier taxista por trabajar con este tipo de empresas, por traidores".

En el caso de la asociación Foro Taxi libre, su portavoz, Juan Martín Caparros, ha manifestado a Europa Press que "nadie ha contactado" con la misma a cuenta de este aspecto.

EL CONFLICTO DEL TAXI

Y es que el sector del taxi acusa a los conductores de VTC de invadir su ámbito de actuación e incurrir repetidamente en incumplimientos de las normativas, pues la regulación les impide transitar por carriles reservados al transporte público o circular a la búsqueda aleatoria de clientes, mientras estos últimos advierten de situaciones de coacción, amenazas y ataques por parte de taxistas.

En el marco de este conflicto, la Policía Nacional tiene como investigados a más de 32 taxistas por supuestos casos de acoso, violencia y amenazas a conductores de VTC e incluso a otros taxistas, toda vez que fruto de estas pesquisas policiales, el Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla ha incoado una causa en la que figuran como investigados los principales dirigentes de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, con relación al devenir de la parada de taxis del aeropuerto, regida por una tarifa única.

Las asociaciones del taxi, de su lado, se desligan de los altercados investigados en insisten en acusar a los conductores de VTC de incurrir constantemente en situaciones de "intrusismo" o competencia desleal.

La situación, recordémoslo, tocó techo la madrugada del martes de la edición 2017 de la Feria de Abril. Aquella noche resultaron incendiados nueve turismos VTC desplazados de Madrid a Sevilla para reforzar los servicios de la empresa Cabify con motivo de la Feria, en un alojamiento rural de Castilblanco de los Arroyos donde descansaban sus conductores.

A cuenta de tal extremo fue finalmente detenido un taxista natural de dicho municipio y socio tanto de la Unión Sevillana del Taxi, como de Solidaridad Hispalense del Taxi.