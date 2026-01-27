Universidad CEU Fernando III de Sevilla impulsa programa dirigido a mayores de 40 años a favor del envejecimiento activo

Estudiantes de la Vniversitas Senioribvs CEU Fernando III. - VNIVERSITAS SENIORIBVS CEU FERNANDO III

La Vniversitas Senioribvs CEU Fernando III prepara el inicio de su segundo cuatrimestre invitando a todas aquellas personas mayores de 40 años con inquietud intelectual a formar parte de un programa formativo que apuesta "por el aprendizaje permanente, el envejecimiento activo y el disfrute del conocimiento sin límites de edad".

Según ha informado la institución académica en una nota, tras cumplir diez años de trayectoria, este centro CEU vive "uno de sus mejores momentos". En los últimos cinco años, ha incrementado su alumnado en un 70 por ciento, alcanzando la cifra de 265 alumnos matriculados solo en el primer cuatrimestre del curso 2025/2026, un dato que "confirma el creciente interés por la formación universitaria en esta etapa de la vida".

En esta línea, el alumnado de la Vniversitas Senioribvs CEU Fernando III es diverso, aunque comparte rasgos comunes, según ha explicado la coordinadora académica, Lourdes Morillo, con circunstancias en común tales como personas generalmente de entre 50 y 70 años, muchas de ellas jubiladas o con mayor disponibilidad de tiempo, con curiosidad intelectual y ganas de seguir aprendiendo.

Asimismo, la coordinadora ha agregado que el perfil de estudiantes también pueden ser profesionales que ahora pueden dedicarse a lo que siempre les interesó, personas que no pudieron acceder a la universidad en su juventud o quienes desean mantenerse activos intelectual y socialmente.

Más allá del aprendizaje académico, la institución ha precisado que la formación universitaria "aporta beneficios personales y sociales clave", puesto que "refuerza la autoestima, estimula el pensamiento crítico, genera rutinas positivas y crea espacios de encuentro que ayudan a combatir la soledad no deseada".

En este sentido, Morillo ha destacado que "el aula se convierte en un espacio de diálogo y convivencia muy enriquecedor, donde se crean vínculos de amistad que, en muchos casos, trascienden el ámbito académico".

De esta forma, han concretado que Vniversitas Senioribvs CEU Fernando III ayuda a mantenerse activo de forma integral a través de la adquisición de nuevos conocimientos, con una actividad intelectual constante, participando en debates y compartiendo experiencias con otros. Todo esto mantiene la mente despierta y mejora habilidades sociales e intelectuales, algo que repercute "en una percepción más positiva de este periodo".

En contexto, la Vniversitas Senioribvs CEU Fernando III se distingue por un modelo académico "riguroso pero accesible", con asignaturas impartidas una hora semanal, "lo que permite compatibilizar la formación con otras actividades personales". Las clases pueden seguirse de manera presencial y 'online', con un "acompañamiento cercano" y con "especial atención a las necesidades tecnológicas del alumnado".

Asimismo, el programa cuenta con un claustro "de primer nivel", y se imparte en la Cámara de Comercio de Sevilla. Al hilo, Morillo ha afirmado que "para quienes estén pensando en matricularse en este segundo cuatrimestre, les diría que se regalen esta oportunidad", puesto que "no importa la edad ni la formación previa, solo las ganas de aprender y de seguir creciendo" y, a su juicio, Vniversitas Senioribvs CEU Fernando III es "mucho más que un programa formativo", sino una experiencia "que enriquece a nivel personal e intelectual y fomenta el encuentro".

Por otra parte, el impacto positivo del programa se refleja en "los numerosos testimonios del alumnado y del profesorado". Historias como la de Concha Suárez y su madre, que comparten aula, "y, de nuevo, la oportunidad de vivir la cultura"; o la de alumnos que recorren cada semana kilómetros desde otras provincias para asistir a clase o grupos de estudiantes que han creado redes de amistad, viajes culturales y actividades conjuntas.

El alumno desde los inicios del proyecto, Juan Muñoz, ha asegurado que la Vniversitas Senioribvs le ha regalado "otra vida después de la del trabajo, y la posibilidad de aprender de una manera diferente, sin exámenes y disfrutando del conocimiento".

Por su parte, el profesor José María Contreras Espuny ha subrayado que la docencia en este programa es "especialmente gratificante por un alumnado con una enorme experiencia vital, una curiosidad vivísima y unas sinceras ganas de seguir aprendiendo".

Durante estos diez años, ha explicado su coordinadora, "hemos escuchado mucho a nuestro alumnado. Adaptamos los contenidos a sus intereses, combinando humanidades, actualidad y cultura", al tiempo que también han precisado que ofrecen "actividades complementarias como conferencias y visitas culturales", una flexibilidad y actualización "constante" que para Morillo "es clave para seguir siendo atractivos y aportar un valor diferencial".

En este sentido, el rector de la Universidad CEU Fernando III, José Alberto Parejo, ha señalado que la Vniversitas Senioribvs "completa el ciclo formativo del CEU, con profundas raíces culturales, históricas y sociales, mejorando la calidad de vida y ofreciendo una oportunidad real de seguir formándose y compartiendo experiencias".

En suma, con la apertura del nuevo periodo de matriculación, la Vniversitas Senioribvs CEU Fernando III invita a todas aquellas personas interesadas a "regalarse esta oportunidad". No se requiere formación previa para formar parte de un programa "que demuestra que el aprendizaje no tiene fecha de caducidad".

"Nuestro principal reto es seguir creciendo sin perder la calidad y el trato cercano que nos caracteriza. Queremos ampliar la oferta formativa, incorporar nuevas temáticas y seguir fortaleciendo el vínculo entre universidad y sociedad", ha finalizado.