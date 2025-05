La Universidad Loyola celebra un congreso internacional para abordar desafíos globales desde la ciencia en Sevilla

El congreso tendrá lugar del 4 al 6 de junio en el Campus situado en Dos Hermanas

DOS HERMANAS (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

La Universidad Loyola, en colaboración con Unijes, Kircher Network y la Asociación Internacional de Universidades Jesuitas (IAJU), celebrará el congreso internacional científico 'The Jesuit University in the 21st Century: A Project of Hope for the World'. Se trata de un evento que tendrá lugar del 4 al 6 de junio de 2025 en el Campus situado en Dos Hermanas (Sevilla).

Según ha informado el centro universitario en una nota de prensa, el congreso, que ha tiene la colaboración del Banco Santander y las editoriales Springer y Salterrae, contará con la presencia de más de 300 investigadores procedentes de universidades de todo el mundo.

Las áreas de investigación en las que se han recibido estas contribuciones han sido las Ciencias de la Salud, Ingeniería, Ecología y Sostenibilidad, Teología, Filosofía y Humanidades, Sociología, Derecho, Economía, Ciencias Políticas, Psicología, Comunicación, Artes, Pedagogía y Educación.

CIENCIA PARA ABORDAR LOS DESAFÍOS GLOBALES

Más de 300 investigadores de universidades de todo el mundo se darán cita desde el 2 al 6 de junio en la Universidad Loyola para presentar sus contribuciones a la ciencia para abordar estos desafíos globales contemporáneos a través de un enfoque interdisciplinario y manteniendo una perspectiva esperanzadora de que la ciencia es la mejor herramienta para afrontar los problemas actuales que afectan al mundo.

Así, bajo la abreviatura de 'HOPE25' el congreso busca "fomentar un mundo más justo, humano y reconciliado a partir de las aportaciones científicas interdisciplinares de investigadores provenientes de universidades de toda América, África, Asia y Europa".

Además de las sesiones paralelas en las que se defenderán 280 trabajos encuadradas en las diez temáticas científicas que aborda el congreso, el encuentro ha previsto una serie de sesiones plenarias en contará con destacadas personalidades y académicos en torno a temas clave de la educación, la sociedad, la investigación y el futuro.

La conferencia inaugural estará a cargo del Cardenal José Tolentino de Mendonça, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, que reflexionará sobre el papel de la universidad católica en la formación para un futuro con mayor esperanza. También participarán expertos para el debate sobre el futuro de la democracia, el fenómeno de la posverdad y su impacto en la sociedad.

Se celebrarán varios debates sobre la formación integral en la educación superior de manera holística para el amor, la ciudadanía, la sensibilidad artística y el consumo sostenible en el mundo de hoy, sobre las desigualdades globales y el conflicto. Además, Marco Schorlemmer, Rosa María Baños y William Bosl discutirán las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial para humanizar la vida.

El evento finalizará con una reflexión del padre Joseph Christie SJ sobre cómo la investigación puede generar un futuro de esperanza, y contará con la participación de Nancy Tuchman, de la Universidad Loyola de Chicago, quien destacará el liderazgo de las universidades jesuitas en el cuidado del medio ambiente.

Inspirado en las Preferencias Apostólicas Universales de la Compañía de Jesús, este evento internacional que se celebrará en Sevilla busca responder al llamamiento del P. Arturo Sosa SJ., Superior General de la Compañía de Jesús, realizado durante la Asamblea de la IAJU en Boston en 2022, para profundizar en los esfuerzos académicos, de investigación y defensa de las universidades jesuitas.

Previamente al congreso se celebrarán una serie de actos culturales y talleres dirigidos a toda la comunidad universitaria y la sociedad. La profesora de ética empresarial en Esade, Sira Abenoza, ofrecerá un taller enfocado al impacto transformador de la sociedad que puede tener el liderazgo. Se celebrará una representación teatral sobre la humanización en la salud, un taller de fotografía para la transformación social por parte de la fotógrafa Susana Girón y una formación por parte del jesuita Jean-Paul Hernández, SJ sobre la educación para la trascendencia a través del arte.