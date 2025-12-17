Universidad Loyola de Sevilla analizará el "efecto real" de la reforma de los permisos parentales igualitarios en España

El economista Michael Christl. - UNIVERSIDAD LOYOLA

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El investigador y profesor titular de la Universidad Loyola de Sevilla, Michael Christl, ha sido seleccionado en la convocatoria 'Social Research 2025' del Observatorio Social de la Fundación La Caixa para desarrollar el proyecto 'Assessing the Impact of Gender-Equal Parental Leave Reforms in Spain'. Este trabajo busca analizar el impacto de la reforma que equiparó los permisos parentales de hombres y mujeres en España entre 2017 y 2021, con el objetivo de "medir su efecto real sobre la igualdad de oportunidades en el mercado laboral".

Según ha informado la Universidad en una nota, el trabajo busca evaluar "el impacto causal" de la política de permisos parentales igualitarios en tres dimensiones. La primera de ellas se centra en la participación y trayectoria laboral de las mujeres, al analizar "si la equiparación de los permisos ha favorecido su estabilidad y progresión profesional".

Asismimo, otro de los objetivos es evaluar las diferencias salariales por género, determinando si la reforma ha contribuido a reducir la brecha salarial en las cohortes más jóvenes. El tercer propósito sigue la línea de las actitudes de los empleadores hacia las mujeres en edad fértil, al examinar si la igualdad de derechos entre padres y madres ha reducido la discriminación asociada a la maternidad.

Para ello, la institución académica ha detallado que el equipo investigador utilizará "una combinación de metodologías econométricas avanzadas" como son el Método de Control Sintético (SCM) --que permite construir una versión contrafactual de España elaborada a partir de datos de otros países europeos-- y el enfoque de Diferencias en Diferencias (DiD) --con el que se contrastarán los efectos antes y después de la reforma--.

También han remarcado que los datos provendrán de fuentes armonizadas de Eurostat, como la EU Labour Force Survey (EU- LFS) y la 'EU Statistics on Income and Living Conditions' (EU-SILC), junto a bases de datos nacionales y registros administrativos de acceso público.

EVIDENCIA CIENTÍFICA PARA LA POLÍTICA PÚBLICA

El proyecto, según han explicado, tiene una duración de 24 meses y cuenta con una financiación de hasta 115.000 euros, dentro del programa 'Social Research' de la Fundación La Caixa y ha contado con el apoyo de los investigadores Silvia De Poli y Adrián Hernández Martín. Su objetivo, han subrayado, "no solo es aportar resultados académicos de alto nivel", sino también "evidencia aplicable al diseño de políticas públicas".

De esta forma, Michael Christl ha señalado que "las reformas de los permisos parentales igualitarios se han diseñado para promover la corresponsabilidad, pero todavía sabemos poco sobre su impacto real en la igualdad laboral". Este proyecto, ha continuado Christl, pretende "llenar ese vacío, proporcionando datos sólidos para guiar decisiones futuras en España y otros países europeos".

Los resultados incluirán la publicación de un informe de investigación, un artículo científico revisado por pares y una serie de informes orientados a responsables políticos y agentes sociales. Además, se prevé la creación de conjuntos de datos abiertos, fomentando "la transparencia y la reproducibilidad científica".

UN ENFOQUE INNOVADOR Y CON IMPACTO SOCIAL

En este sentido, la Universidad ha destacado que el estudio tiene un "enfoque innovador", al desplazar el foco de análisis del comportamiento familiar al de las respuestas empresariales y estructurales del mercado laboral.

Así, en lugar de centrarse "únicamente en cómo los padres y madres utilizan los permisos", el proyecto examina "cómo esta igualdad formal entre sexos cambia las percepciones de empleadores y las oportunidades de las mujeres", han expresado.

Este cambio de perspectiva permitirá, según los investigadores, "comprender mejor los mecanismos que perpetúan las desigualdades de género en el empleo y ofrecerá recomendaciones basadas en evidencia sobre cómo diseñar políticas familiares más efectivas y equitativas".

Además, el proyecto tiene una "vocación social y de transferencia", al aportar "conocimiento útil" para promover "el crecimiento inclusivo y la resiliencia social", alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible y las estrategias europeas de igualdad de género.

EXPERIENCIA INTERNACIONAL DEL INVESTIGADOR

En este contexto, la institución ha informado que Michael Christl es doctor en Ciencias Sociales y Económicas por la Universidad de Economía de Viena (WU Wien) y profesor titular de Economía en la Universidad Loyola. Asimismo, trabajó durante varios años en la Comisión Europea, tanto en el Centro Común de Investigación (Joint Research Centre, JRC) como en la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros (DG Ecfin), donde participó en el "análisis de políticas sobre fiscalidad, desigualdad y empleo".

Su experiencia, han detallado, combina "la investigación académica empírica con la evaluación de políticas públicas a gran escala", un perfil que lo sitúa, según la Universidad, en una posición "idónea" para liderar un proyecto de esta naturaleza.

Entre sus publicaciones destacan trabajos en revistas internacionales como 'International Tax and Public Finance', 'Journal of Economic Inequality' y 'Journal of Economics of Ageing'. En 2024 fue incluido entre el tres por ciento de los economistas con mejores publicaciones en los últimos diez años, según el ranking internacional RePEc.

Por otro lado, tal y como ha añadido el citado comunicado, el Observatorio Social de la Fundación La Caixa impulsa anualmente la investigación en ciencias sociales como "herramienta fundamental" para comprender los retos contemporáneos de España y Portugal. En 2025 ha destinado más de 3,6 millones de euros a 47 proyectos científicos seleccionados por "su excelencia, enfoque cuantitativo e impacto potencial en la sociedad".

En este contexto, el proyecto liderado por la Universidad Loyola contribuirá a "fortalecer el conocimiento sobre las políticas de conciliación y corresponsabilidad", un ámbito clave para avanzar hacia una sociedad "más justa e igualitaria".