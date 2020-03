La Universidad Pablo de Olavide mantendrá todos los contratos con las empresas del campus "si conservan los empleos"

SEVILLA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) se ha comprometido a conservar todos los contratos con empresas que prestan servicios en su campus "a pesar de que no se presten en su totalidad". Para ello, las empresas deben comprometerse a "mantener el empleo y no acudir a mecanismos de reducción de plantilla tales como expedientes de regulación --temporal o no-- de empleo".

Con esta medida, la institución destaca en un comunicado su "permanente compromiso social y garantiza el empleo a más de 174 trabajadores, pensando en su protección y en la de sus familias, al tiempo que posibilita al máximo posible que cumplan con las medidas de contención de la propagación de la enfermedad Covid-19".

Estos trabajadores, que corresponden a empresas contratadas por la UPO en ámbitos como limpieza, vigilancia, mantenimiento, conserjería, jardinería o mudanzas, desempeñan unas "funciones esenciales para el normal funcionamiento" de todas las instalaciones en las que se desarrolla la docencia y la investigación, añade la nota.

Esta actuación forma parte de un conjunto de acciones desarrolladas por la Universidad Pablo de Olavide desde el inicio de la crisis causada por el Covid-19. En este sentido, la institución académica está realizando un "despliegue organizativo" para adaptarse a esta nueva situación, con el objetivo de contener la expansión de la enfermedad y facilitar en todo lo posible el cumplimiento de las tareas desde los domicilios a los estudiantes y a todo su personal.

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN ONLINE

La Universidad viene desarrollando un "intenso trabajo para la configuración de los equipos necesarios para el buen funcionamiento del teletrabajo, de la docencia por medios virtuales, y de la investigación salvo los casos muy excepcionales debidamente justificados que exijan presencia en las instalaciones por el tiempo imprescindible".

Por otra parte, la UPO ha habilitado un sistema de "otorgamiento de credenciales" para la movilidad en el caso de los servicios presenciales esenciales, y mantiene todos los canales de comunicación permanentemente abiertos para "la correcta coordinación y capacidad de respuesta ante cualquier cambio que requiera adopción de nuevas medidas por parte de autoridades o información pública".

En el caso del personal de administración y servicios, solo se prevé la "presencialidad imprescindible" de empleados realizando labores esenciales para "el mantenimiento de las actividades de soporte y atención técnica necesaria y puntualmente en los edificios que requieren de atención por disponer de animales vivos para la investigación experimental".

En cuanto a la movilidad internacional, la Universidad también mantiene un canal de comunicación permanente y un seguimiento personalizado de los estudiantes que se encuentran en el extranjero. La institución se mantiene a la espera de las propuestas del Consejo de Rectores de Universidades de España (CRUE) y del Ministerio de Exteriores, que "estudian fórmulas para la repatriación de los estudiantes, que, tras la declaración del estado de alarma, cada vez son más quienes soliciitan volver".

Con lo que respecta a los estudiantes extranjeros en la UPO, la institución mantiene también un canal de comunicación abierto y permanente con ellos. Se ha establecido un sistema de docencia online para el seguimiento del semestre y se han interrumpido las estancias y emisión de documentos con el mayor régimen de flexibilidad posible en los casos que así lo han solicitado.