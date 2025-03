La Universidad de Sevilla abre en Bruselas una delegación de la Asociación de Egresados, el proyecto Alumni

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha presentado en el Parlamento Europeo la delegación que ha creado en Bruselas del proyecto Alumni en un acto en el que el rector, Miguel Ángel Castro, ha estado acompañado por los eurodiputados Lina Gálvez (PSOE) y Juan Ignacio Zoido (PP), ambos egresados de la US. Alumni es la Asociación de Egresados de la Universidad de Sevilla. Actualmente, cuenta con cerca de 11.000 socios.

Esta iniciativa, centrada en los egresados de la Universidad de Sevilla, se enmarca en la "dimensión internacional" con la que la institución viene desarrollando de manera transversal todos sus proyectos, ha informado la Hispalense en una nota de prensa.

De este modo, la delegación de Alumni en Bruselas es un "paso estratégico" que tiene como objetivo establecer conexiones con instituciones europeas y generar nuevas oportunidades de colaboración para los egresados en el ámbito internacional. Una importante representación de egresados, residentes en Bruselas, ha asistido al acto.

El rector ha resaltado que "la Universidad de Sevilla se enorgullece de apostar por mantener viva la relación con sus antiguos alumnos, proporcionándoles herramientas y espacios para su desarrollo y reforzando su presencia tanto a nivel nacional como internacional".

La Universidad de Sevilla, principalmente sus facultades de Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales y Comunicación, es cantera de trabajadores en los distintos organismos europeos, cifrándose en más de 200 los egresados de la US que actualmente desempeñan algún puesto en Bélgica.

Este dato es "reflejo", en palabras de la institución, del trabajo que la Universidad de Sevilla hace desde todos sus centros, especialmente desde su Centro de Documentación Europea y la sede de Europedirect. Además, la US oferta el Máster Universitario en Estudios Europeos, unos estudios de posgrado que forman al alumnado con una visión transversal de los asuntos relacionados con la Unión Europea.

La dimensión profesionalizante del Máster permite formar a profesionales cualificados para desempeñar tareas de asesoría, consultoría y divulgación. Así como obtener la preparación necesaria para iniciar la carrera de función pública tanto europea como nacional ocupándose de la posición para la defensa de los intereses nacionales en la UE.

La internacionalización se expande también fuera de Europa y en los últimos años se ha trabajado intensamente en esta línea, lo que ha permitido alcanzar "importantes logros". De hecho, la US oferta cerca de una veintena de dobles titulaciones de grado y más de 60 dobles titulaciones de máster con universidades de reconocido prestigio; además de 359 asignaturas bilingües y un catálogo de programas de doctorado con gran proyección internacional (en más de 20 países).

La producción científica de la US ha ido "mejorando progresivamente" hasta superar la media nacional y europea, y equiparándose al impacto estadounidense. Ocupa la sexta posición en el ranking de universidades españolas en Web of Science, con un 42% de publicaciones en colaboración con instituciones extranjeras. En Horizon Europe, la US ha presentado 144 propuestas, obteniendo más de 4,6 millones de euros en financiación.

Actualmente, gestiona 27 proyectos Erasmus+, incluyendo la Universidad Europea Ulysseus. Asimismo, la US mantiene alianzas y redes internacionales, y una destacada movilidad Erasmus, con cerca de 3.000 estudiantes entrantes y más de 2.000 salientes. Es la quinta de España en fondos Erasmus y la tercera en captación de fondos del programa KA171. La US es la primera universidad española en número de patentes internacionales, con 20 registradas y en rankings internacionales, se encuentra en posiciones destacadas, con 83 investigadores en la élite mundial.

Los estudiantes de la US también "triunfan" en el extranjero y un ejemplo de ello son los equipos US Racing (moto) y ARUS (coche), ambos líderes en competiciones internacionales. En materia de cooperación universitaria al desarrollo, una línea de acción fundamental para avanzar en Desarrollo Humano Sostenible y la agenda 2030, la Universidad de Sevilla despunta con 296 voluntarios en 26 países y 161 proyectos en marcha.