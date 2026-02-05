La Universidad de Sevilla colabora en una investigación clínica que aborda la resistencia a los antibióticos

Imagen de recurso de antibióticos. - US

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un estudio internacional, liderado por el Centro de Investigación Biomédica en Red (Ciber) y coordinado por el catedrático de Medicina de la Universidad de Sevilla (US) Jesús Rodríguez Baño, establece la hoja de ruta para la investigación clínica frente a la resistencia a los antibióticos. El trabajo ha determinado las principales prioridades para el desarrollo de nuevos ensayos clínicos.

El objetivo es frenar lo que ya se considera una emergencia global, debido a su impacto sobre la salud pública, la sostenibilidad de los sistemas sanitarios, la economía y la sociedad en su conjunto, informa la US en una nota de prensa.

El estudio identifica como especialmente prioritarias las infecciones más graves causadas por bacterias resistentes a múltiples antibióticos, entre ellas algunas frecuentes en hospitales, como Enterobacterales, Pseudomonas aeruginosa o Acinetobacter baumannii. También señala cuadros clínicos graves en los que aún hay poca evidencia sobre el tratamiento más eficaz, como las infecciones por bacterias multiresistentes en la sangre (bacteriemias), la neumonía adquirida en el hospital, la endocarditis o la fiebre neutropénica.

"A diferencia de otros listados de prioridades previamente publicados, centrados casi exclusivamente en los patógenos, este estudio adopta un enfoque más amplio e integrador. El análisis no se limita a los microorganismos y sus mecanismos de resistencia, sino que incorpora también los síndromes clínicos más relevantes, las poblaciones de pacientes con mayores necesidades no cubiertas y los distintos agentes antiinfecciosos disponibles, incluyendo tanto fármacos clásicos como nuevos antibióticos".

Así lo aseguran los investigadores del área de Enfermedades Infecciosas del CIBEr Jesús Rodríguez-Baño, jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Virgen Macarena, perteneciente al Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS)/ y catedrático de Medicina de la US, y coordinador del estudio junto con Juan Pablo Horcajada, jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital del Mar de Barcelona, y Julián de la Torre Cisneros, jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Reina Sofía de Córdoba.

La encuesta basada en metodología Delphi se llevó a cabo entre enero y septiembre de 2024 y contó con la participación de personas expertas internacionales en enfermedades infecciosas y resistencia antimicrobiana. Tras varias rondas de consulta y discusión, se alcanzó un alto grado de consenso, lo que permitió definir un conjunto de prioridades consideradas especialmente urgentes y con mayor potencial impacto clínico.

"Como resultado del proceso, se identificaron microorganismos y perfiles de resistencia de especial relevancia, así como síndromes clínicos para los que la evidencia científica disponible sigue siendo limitada. Además, se destacaron poblaciones específicas de pacientes que requieren estrategias terapéuticas adaptadas y se priorizó el estudio de determinados tratamientos antiinfecciosos, tanto ya disponibles como de nueva generación, en contextos clínicos concretos", comentan Francesco Cogliati Dezza y Paula Olivares Navarro, coprimer firmantes del artículo e investigadores del equipo de Jesús Rodríguez-Baño del Ciberinfec.

Estas prioridades constituyen una herramienta práctica para orientar el diseño de futuros ensayos clínicos aleatorizados, especialmente aquellos basados en enfoques innovadores de medicina personalizada, como los ensayos adaptativos. El objetivo es facilitar estudios más eficientes, comparables y alineados con las necesidades reales de la práctica clínica.

Este trabajo publicado en Journal of Infection and Public Health representa uno de los principales resultados del proyecto 'MePRAM' del CIBER, una iniciativa nacional que apuesta por una estrategia integral frente a la resistencia a los antimicrobianos, combinando diagnóstico avanzado, nuevas tecnologías, investigación clínica y modelos innovadores de ensayo.

"Los resultados obtenidos ofrecen una hoja de ruta consensuada que puede contribuir de forma decisiva a mejorar la investigación clínica y, en última instancia, el abordaje de las infecciones por microorganismos multirresistentes", concluye el grupo de investigación.

El proyecto Mepram está financiado a través de la convocatoria de Medicina de Precisión y Personalizada del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) con un presupuesto total de 4,3 millones de euros para tres años (2023-2026). El proyecto cuenta con la participación de 31 grupos de investigación: 26 de ellos del Ciberinfec y tres grupos de otras áreas del Ciber, nueve comunidades autónomas y hasta 76 investigadores.

El investigador principal y coordinador del proyecto, Jesús Oteo, es el director científico del Ciberinfec, especialista en Microbiología e investigador del Centro Nacional de Microbiología (CNM).