La Universidad de Sevilla concede un millar de ayudas al estudio para el curso 2025-2026

Una estudiante de la US en uno de los patios del edificio del Rectorado como foto de recurso - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha concedido sus Ayudas al Estudio para el curso 2025-26 a un total de 1.012 estudiantes, como ha recogido la Resolución de la Rectora de la US de 22 de junio de 2026, y como establece la convocatoria en cuestión.

Según ha afirmado la US en una nota de prensa, estas ayudas van dirigidas a aquellos estudiantes que por motivos académicos no han obtenido otra beca o ayuda al estudio, así como a quienes solo hayan logrado la ayuda de matrícula en la convocatoria de becas de carácter general del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para el curso 2025-2026.

Por ello, en este curso académico, se han concedido estas ayudas a todos los solicitantes que cumplían los requisitos establecidos en la convocatoria, que en total, han ascendido a 960 estudiantes de Grado y 52 de Máster universitario. El número de solicitudes presentadas se ha incrementado en un 25,7 por ciento respecto al curso anterior.

En esta ocasión, la convocatoria, que tiene carácter anual y establece distintos tipos de ayuda, ha concedido 2.137 ayudas, de las cuales 996 son de matrícula, 134 de residencia, 370 de desplazamiento y 637 de material.

Además, si 330 beneficiarios de las Ayudas al Estudio del curso 2025-26 continúan matriculados en la US en el curso 2026-27, podrán recibir una ayuda adicional de 1.000 euros, dentro de la convocatoria de Becas Santander Ayudas Económicas 2026. Los estudiantes seleccionados serán los que "mejor rendimiento académico" hayan obtenido en el presente curso de entre los beneficiarios de la Convocatoria de Ayudas al Estudio 2025-26.