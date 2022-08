La Universidad de Sevilla "se consolida" en el top 500 de las mejores universidades del mundo

SEVILLA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Academic Ranking of World Universities (ARWU), más conocido como el ranking de Shanghai, sitúa a la Universidad de Sevilla (US) en su publicación del 2022 en el rango 401-500 de las mejores universidades del mundo. Este resultado "consolida" a la US en la élite universitaria mundial. La calidad de la investigación desarrollada en la Universidad de Sevilla "es clave" para mantener su posicionamiento a nivel internacional.

Según se explica en nota de prensa, para elaborar el ranking de Shanghai global 2022, la consultora ShanghaiRanking Consultancy clasifica las universidades puntuando los valores alcanzados por cada una de las más de 2.500 universidades analizadas, en seis indicadores de forma ponderada.

La Calidad de la Docencia (10%) se mide con el número de ex-alumnos de una institución que han sido premios Nobel o medallas Field en matemáticas. La Calidad del Profesorado se evalúa con el número de profesores que han obtenido premios Nobel o medallas Field en matemáticas (20%) y con el número de autores clasificados a nivel internacional como Highly Cited Researcher (HCR altamente citados) (20%).

Por su parte, la Producción Científica se mide con el número de artículos publicados en las prestigiosas revistas Nature y Science (20%) y con el volumen de sus publicaciones dentro del grupo de producción de alta calidad indexados en Science Citation Index-Expanded y Social Science Citation Index (20%). Por último, se hace una valoración del rendimiento per cápita en función del número de profesores (10%).

La Universidad de Sevilla puntúa en cuatro de los seis indicadores con los que se confecciona el ranking. En esta edición la US mantiene el número de autores altamente citados (HCR), incrementa el número de artículos publicados en las revistas científicas Nature y Science (N&S) y el número de artículos publicados indexados en SCIEx y SSCI (PUB), mejorando sus puntuaciones. Esto provoca que el indicador del rendimiento per cápita (PCP) mejore respecto a la edición anterior, así como su puntuación global.

Por tanto, la investigación en la Universidad de Sevilla "es la clave" del éxito internacional alcanzado. Estos resultados, apunta la institución, "reflejan el fruto del incalculable trabajo de sus investigadores y su estrategia para la mejora de los resultados de investigación e internacionalización", como así también lo ponen de manifiesto las últimas puntuaciones obtenidas en otros rankings internacionales, centrados principalmente en la investigación: Scimago (posición 208 mundial), CWTS-Universidad de Leiden (posición 283 mundial), URAP- University Ranking by Academic Performance (posición 348 mundial), CWUR-Center for Word University Rankings (posición 409 mundial), o NTU-National Taiwan University (posición 479 mundial).

VALORACIÓN DE LA US POR DISCIPLINAS

La valoración global de la Universidad de Sevilla en el ranking de Shanghai se complementa con la versión por disciplinas de este ranking, recientemente publicada. En ella, la Universidad de Sevilla destaca en el top 500 internacional en 23 de las 54 disciplinas que se valoran, agrupadas en cinco grandes áreas.

Las disciplinas mejor valoradas en la US siguen siendo Instruments Science & Technology, en el puesto 50 a nivel mundial y segunda a nivel nacional, y Food Science & Technology, en la horquilla 51-75. La tercera posición sería para Automation & Control, en la horquilla 76-100 mundial y primera en España. En cuarta posición, se encuentra la disciplina Hospitality & Tourism Management, en la horquilla 76-100 mundial. En estas cuatro disciplinas la US se encuentra en una posición de referencia en el panorama internacional; las tres primeras en el área de ingeniería y la cuarta en el área de las ciencias sociales.

En el siguiente tramo 101-200 destacan Agricultural Sciences (101-150), Electrical & Electronic Engineering (101-150) y Mathematics (151-200). En la siguiente tabla se muestran las disciplinas de las US incluidas en la edición 2022 y su posición mundial y nacional, marcando la evolución con el código de colores.

Hay que destacar como en esta edición hay tres disciplinas que mejoran su posición a nivel mundial y nueve a nivel nacional. Además, hay que subrayar la entrada de las disciplinas Medical Technology (301-400) y Clinical Medicine (401-500), así como la mejora casi generalizada en el resto de las disciplinas, sin que haya una salida respecto a la edición anterior.

A nivel de áreas de conocimiento, destacan las ramas de Ingeniería, que presenta seis disciplinas en el top 300 a nivel mundial, y el área de las ciencias sociales, con cinco disciplinas en dicho rango.