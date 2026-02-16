La Universidad de Sevilla documenta la eliminación de bacterias de enfermedades agrícolas "hacia un futuro sin químicos"

Imagen de recurso de vehículos agrículos en pleno trabajo sobre un cultivo. - US

SEVILLA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un equipo del Instituto Biofisika (CSIC, UPV/EHU), liderado por David Albesa-Jové, junto al laboratorio de Patricia Bernal de la Universidad de Sevilla (US), ha logrado documentar con un nivel de detalle sin precedentes el "armamento" de la bacteria Pseudomonas putida, que desvela cómo este microbio funciona como "un auténtico guardaespaldas natural" para los cultivos, eliminando los patógenos.

Para ello, utiliza una especie de "nanomáquina" de inyección llamada Sistema de Secreción de Tipo VI (T6SS). El avance ha sido publicado en la prestigiosa revista The EMBO Journal, según informa la US en un comunicado.

Este estudio ha revelado, gracias al uso de criomicroscopía electrónica de alta resolución, el funcionamiento exacto de una de sus piezas clave: la toxina Tke5. Los investigadores relatan que han conseguido ver, átomo a átomo, cómo la proteína adaptadora Tap3, que actúa como un cargador, atrapa a la toxina Tke5 para montarla en el "sistema de disparo".

Tap3 tiene una curiosa forma de herradura con la que "pesca" y recluta a la toxina. Una vez inyectada en la bacteria enemiga, la toxina Tke5 no la destruye por completo de forma caótica, sino que perfora su membrana de forma quirúrgica. Esto provoca que la bacteria dañina pierda su equilibrio de iones y muera. El estudio también identifica a Tki5, una proteína de inmunidad que funciona como un "chaleco antibalas", impidiendo que las bacterias de la misma especie se maten entre ellas por error.

Según los investigadores, este descubrimiento no es solo ciencia teórica. Entender cómo estas bacterias "buenas" ganan sus batallas territoriales en el suelo permite diseñar estrategias mucho más eficaces para proteger los campos.

En un contexto donde la agricultura busca reducir drásticamente el uso de pesticidas sintéticos, potenciar estas armas naturales de P. putida se presenta como una "alternativa sostenible y poderosa" para garantizar la salud de los cultivos.