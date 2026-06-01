La Universidad de Sevilla y el Real Betis dedicarán un partido a la Generación del 27

La rectora de la US y el presidente de la Fundación Real Betis, con una camiseta que rinde homenaje a la Generación del 27 - US

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) y la Fundación Real Betis Balompié han suscrito un convenio de colaboración para el desarrollo de iniciativas conjuntas en los ámbitos de la cultura, la educación y el deporte, con motivo de la conmemoración del Centenario de la Generación del 27. En este sentido, una de las acciones derivadas de este acuerdo consiste en la dedicación, por parte del Real Betis, de uno de los encuentros ligueros en La Cartuja durante la próxima temporada, "en homenaje al legado cultural e intelectual de uno de los movimientos artísticos y literarios más influyentes de la historia contemporánea española, estrechamente vinculado a Sevilla".

En el marco de este encuentro, se estrenarán camisetas conmemorativas inspiradas en la Generación del 27 y se desarrollarán contenidos específicos para redes sociales, con el objetivo de conectar con públicos diversos, informa ambas instituciones en sendos comunicados.

A través de esta iniciativa, ambas entidades buscan acercar la relevancia histórica, artística y social de este movimiento literario a nuevos públicos, especialmente a los más jóvenes, utilizando el lenguaje universal del fútbol como vehículo de difusión cultural.

En el acto de firma del convenio han estado presentes la rectora de la US, Carmen Vargas, junto al presidente y el vicepresidente de la entidad verdiblanca, Rafael Gordillo y Carlos González de Castro, así como el gerente de la citada asociación, Rafael Muela, quienes han respaldado este acuerdo, "que refuerza los vínculos entre ambas instituciones en torno a la cultura, la educación y el deporte".

Por parte de la US, también ha estado presentes Andrés Luque Teruel, vicerrector de Relaciones Institucionales, y Lola Pons, delegada de la rectora para la participación de la US en actividades de promoción de la Lengua Española.

LA US, COMPROMETIDA CON EL DEPORTE Y LA CULTURA

La rectora de la Universidad de Sevilla ha agradecido la sensibilidad de la Fundación Real Betis Balompié por las actividades que se organizarán en el marco de esta colaboración, de las que ha señalado que serán "un gran éxito desde el punto de vista divulgativo".

Asimismo, durante el encuentro, ha destacado que el Real Betis se suma así a una institución generadora de conocimiento y firmemente comprometida con el deporte, como es la Universidad de Sevilla, que cuenta con el Servicio de Actividades Deportivas (Sadus) y con el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

En este sentido, ha remarcado que, para la US, esta alianza representa una oportunidad para ampliar el alcance de las iniciativas que impulsa en favor del deporte, la salud y el bienestar de la sociedad.

Por su parte, Muela ha subrayado la relevancia de este convenio y el valor de unir el fútbol con la divulgación cultural: "Para nosotros es un orgullo colaborar con la Universidad en un proyecto tan importante como ese centenario. El Real Betis tiene una enorme capacidad para llegar a muchísima gente y creemos que dedicar un partido a esta efeméride, además del resto de acciones que realizaremos, es una manera muy especial de acercar la cultura y el legado de la Generación del 27 a nuevas generaciones".

SÁNCHEZ MEJÍAS Y ROMERO MURUBE

Entre las iniciativas incluidas en el convenio destacan también la participación de algún protagonista del Real Betis en un diálogo abierto sobre literatura y lectura en la Facultad de Filología, la colaboración en el congreso internacional 'Recuérdalo a otros. En torno al 27: nuevas aproximaciones críticas', así como la incorporación de contenidos específicos sobre la Generación del 27 en el proyecto de clubes de lectura que desarrolla la Fundación Real Betis Balompié junto con la Fundación José Manuel Lara. Además, también será la temática del concurso de relatos que se tiene marcha también con esta entidad.

La colaboración entre la Fundación Real Betis Balompié y la US pondrá especial atención a la figura de Ignacio Sánchez Mejías, uno de los grandes impulsores y símbolos de la Generación del 27, además de una personalidad profundamente ligada a Sevilla, a la cultura popular y a la propia historia de la entidad verdiblanca, de la que llegó a ser presidente.

En este sentido, el convenio contempla la incorporación de su obra y legado en distintas acciones culturales y expositivas vinculadas al Centenario, reforzando así la voluntad de ambas entidades de reivindicar figuras clave de la historia cultural sevillana y acercarlas a nuevas generaciones desde una perspectiva divulgativa y contemporánea.

Igualmente, está previsto dedicar un recuerdo a la figura de Joaquín Romero Murube, poeta y prosista sevillano adscrito a la generación del 27, y seguidor del Real Betis, que dedicó un artículo en el diario ABC en 1958 titulado 'Por qué soy bético'. En el texto confesaba "su amor a los colores verdiblancos por romanticismo, tesón y sevillanía".