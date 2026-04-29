La Universidad de Sevilla reúne a 30 estudiantes del IES Galiana en una jornada dedicada al Día del Perro Guía

Estudiantes del IES Galiana al final de la jornada. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Secretariado de Divulgación Científica y Cultural de la Universidad de Sevilla (US), en colaboración con la Facultad de Ciencias de la Educación y la Fundación Descubre, ha organizado una edición especial de 'Café con ciencia' junto a 30 estudiantes con motivo del Día Internacional del Perro Guía, que se celebra el último miércoles de abril cada año.

En este encuentro, treinta estudiantes de secundaria del IES Galiana de Sevilla han compartido una sesión con los investigadores de la Universidad de Sevilla Javier López-Cepero, del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico, y Maya Davis, del Departamento de Fisiología, en una jornada centrada en el papel de los animales de compañía en la sociedad y su relación con el bienestar humano, según ha detallado la US en una nota.

Durante la sesión, Laura Megías, alumna del Máster en Psicopedagogía de la Universidad de Sevilla y becaria de formación en el Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria (SACU), ha compartido su experiencia como estudiante con discapacidad visual. Acompañada por su perra guía, Pocky, ha ofrecido su testimonio sobre la importancia de estos animales en la autonomía personal y en el desarrollo de la vida académica y cotidiana.

Pocky acompaña a Laura Megías desde 2018 y ha estado presente durante parte de etapa académica, incluido su paso por el máster. "La relación con mis compañeros es estupenda, la quieren mucho y se deja querer", ha explicado.

Sobre su vínculo con el animal, Laura lo describe como "muy bonito", destacando su carácter: "siempre deja huella, es muy graciosa, entra en todos los sitios, su trabajo sorprende y gusta".

Más allá del afecto, Laura ha subrayado el papel esencial que desempeña su perra en su autonomía diaria: le ayuda a sortear obstáculos, evitar barreras y desplazarse con seguridad en su entorno.

Su intervención también ha servido para reivindicar una mayor concienciación social: "es fundamental que se conozca la importancia de los perros guía. Los jóvenes son el futuro, y este tipo de actividades ayudan mucho".

En este sentido, ha insistido en la necesidad de saber cómo interactuar correctamente con estos animales, respetando su función y evitando distracciones, especialmente en situaciones cotidianas como los espacios de restauración.

Por su parte, Javier López-Cepero ha destacado el valor de iniciativas como Café con Ciencia dentro del ámbito universitario. "La universidad hace muy bien en dedicar tiempo a estos temas, porque los animales tienen un papel muy relevante para entender cómo funcionan las sociedades", ha afirmado.

Asimismo, el investigador ha recalcado que están presentes en cerca del 40% de los hogares, lo que pone de relieve su impacto en la vida cotidiana. "Reconocer su lugar y las funciones que desempeñan es clave para construir comunidades más respetuosas y espacios de convivencia mejores. A mayor conciencia, mayor respeto, y eso se traduce en más autonomía y en un mejor funcionamiento de la sociedad en su conjunto", ha señalado.

Finalmente, la directora del Secretariado de Divulgación Científica y Cultural de la US, María del Rosario Martínez, ha subrayado la importancia de iniciativas como esta: "se trata de la primera vez que dedicamos un 'Café con ciencia' al Día Internacional del Perro Guía, un hito que pone de relieve el compromiso de la Universidad de Sevilla con la divulgación científica, la inclusión social y la educación en valores", ha indicado.

DESPERTAR VOCACIONES CIENTÍFICAS

'Café con ciencia' es una iniciativa en la que en la que los investigadores de la Universidad de Sevilla se sientan con un grupo reducido de alumnado pre-universitario a conversar alrededor de una mesa mientras disfrutan de un café.

Los asistentes suelen ser estudiantes de los últimos cursos de ESO y de Bachillerato de centros educativos de toda la provincia de Sevilla, aunque también hay cafés dirigidos al público general.

Durante el encuentro, el experto desgrana su actividad científica, cómo es su día a día o sus aficiones, conversando con los participantes en un ambiente distendido y cercano, alejado del tradicional esquema ponente-asistente.

La Fundación Descubre cofinancia 'Café con ciencia' con objeto de despertar vocaciones científicas entre los jóvenes, acercar la figura del investigador a la sociedad y dar a conocer las investigaciones que se están llevando a cabo en Andalucía.