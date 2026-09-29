La Universidad de Sevilla reunirá a especialistas internacionales en cognición del 30 de septiembre al 2 de octubre

Archivo - Imagen de archivo de una célula cerebral funcional. - HALLINAN ET AL., JNEUROSCI 2019 - Archivo

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla acogerá, del 30 de septiembre al 2 de octubre, el XXXVI Encuentro Internacional de la Sociedad Española de Psicología Comparada (SEPC), una cita científica que reunirá a especialistas en el estudio de la cognición humana y animal.

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, el programa abordará cuestiones como el condicionamiento clásico e instrumental, la memoria, la atención, la motivación y el aprendizaje espacial, además de las bases neurocientíficas que intervienen en estos procesos, así como prestará atención al estudio del comportamiento, la cognición y la psicología evolutiva desde una perspectiva comparada entre distintas especies.

A lo largo de las diferentes sesiones, investigadores de distintos países compartirán nuevos resultados experimentales y desarrollos teóricos en estos ámbitos. El encuentro busca, además, favorecer el intercambio de ideas y reforzar la colaboración científica nacional e internacional entre los grupos que trabajan en estas líneas de investigación.

Entre los especialistas que participan en esta edición se encuentra Michael Fanselow, profesor de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), que ha impartido en la Facultad de Psicología la conferencia Redefining Pavlovian conditioning.