La Universidad de Sevilla y TotalEnergies crean un programa de becas para estudiantes de Guillena

Acuerdo entre la Universidad de Sevilla y TotalEnergies para un programa de becas para estudiantes de Guillena - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) y la compañía energética TotalEnergies han anunciado este martes la puesta en marcha un programa de becas para estudiantes de Guillena (Sevilla), matriculados en grados o másteres oficiales de la US.

El programa, que tendrá una duración de tres años, ofrece en su primera convocatoria 12 ayudas, con un importe de 1.000 euros cada una, financiadas íntegramente por TotalEnergies, según ha indicado la US en un comunicado.

La rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, ha destacado que la puesta en marcha de esta iniciativa de becas "supone una oportunidad excelente para estrechar lazos con el tejido empresarial de la ciudad y su provincia". La rectora ha informado de que su responsabilidad al frente de la US es "impulsar una universidad comprometida con el desarrollo local y regional como base de una ciudadanía activa".

Asimismo, Carmen Vargas ha agradecido la iniciativa a TotalEnergies y ha propuesto una futura colaboración en prácticas para los estudiantes, fomentando así la empleabilidad local.

En esta línea, la rectora ha sugerido al Ayuntamiento de Guillena unirse al Foro Universidad Ciudad desde donde se impulsarán proyectos en los que la ciudad, su provincia y la universidad se sientan identificadas "fomentando el progreso, la participación ciudadana, el emprendimiento, la innovación, la sostenibilidad, la cultura y el patrimonio".

Por su parte, el director de Gestión de Activos en Operación de TotalEnergies Renovables, Borja Guzmán, ha resaltado que el acuerdo "supone una nueva muestra del compromiso de TotalEnergies con Guillena". "Nuestro enfoque de compartir los beneficios de nuestros proyectos con los territorios donde operamos se amplía, así, con una iniciativa de futuro que pretende fomentar la igualdad de oportunidades para el talento local", ha subrayado.

el alcalde de Guillena, Lorenzo Medina, ha valorado el programa como "una magnífica oportunidad para sus jóvenes ya que supone un respaldo a nuestra apuesta municipal por premiar el esfuerzo, la excelencia y el compromiso con la formación".

El alcalde ha resaltado que la iniciativa contribuirá "a consolidar el acuerdo de colaboración firmado con TotalEnergies para impulsar acciones que repercutan positivamente en el municipio y en sus vecinos, en el marco de la presencia e impacto del parque fotovoltaico".