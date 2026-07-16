La Universidad de Sevilla valora cobrar por visitas guiadas a edificios "emblemáticos" y por acceder al futuro museo

Archivo - Recreación de la Sala Cero del futuro Museo de la Universidad de Sevilla. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno de la Universidad de Sevilla (US) ha presentado este jueves al Consejo de Gobierno las líneas de trabajo de la Oficina de captación de fondos estratégicos e institucionales (OCFEI) para captar fondos a fin de cumplir un objetivo concreto: en 2031, el 35% de los fondos de la US tiene que haber sido captados por la institución de manera individual.

Entre las acciones específicas que se prevén para obtener recursos propios, la oficina, dependiente del Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Económica, tiene prevista una "optimización de la explotación" de las infraestructuras e instalaciones --entre las que se encuentra la Fábrica de Tabacos--; poner una entrada al futuro museo de la US; instalar energías renovables y estudiar la integración en una comunidad energética ciudadana; impulsar la tienda de la US; y cobrar por las visitas guiadas a los edificios "emblemáticos" de la Hispalense.

La nueva oficina mantendrá una "coordinación permanente" con los diferentes servicios, oficinas y unidades universitarias para "aprovechar capacidades, corregir duplicidades y generar nuevas oportunidades de colaboración". Serán cuatro las líneas de trabajo: captación de fondos nacionales e internacionales; diseño de un plan estratégico de subvenciones; impulso de iniciativas de mecenazgo; y desarrollo de otras actuaciones orientadas a incrementar los recursos propios de la Universidad, en la que se enmarca el cobro de entradas de visitas guiadas, por ejemplo, que hasta la fecha son gratuitas.