La UPO de Sevilla abre el plazo de inscripción para las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años

SEVILLA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (UPO) abre el plazo de inscripción para las pruebas de acceso a la Universidad dirigidas a personas mayores de 25 y 45 años, que estará vigente hasta el 9 de marzo para la convocatoria del curso 2026. Organizadas por el Vicerrectorado de Estudiantes, estas pruebas tendrán lugar en el campus de la UPO los días 10 y 11 de abril.

Este sistema de acceso a la universidad tiene como requisito tener cumplidos o cumplir 25 o 45 años en el año natural en que se celebre la prueba y no poseer otra vía para acceder a la Universidad. La inscripción se efectúa en dos pasos: a través del formulario online que está disponible desde este lunes, 16 de febrero, hasta el 9 de marzo en la web del Área de Acceso y Asistencia al Estudiante de Grado, informa en una nota de prensa.

De este modo, una vez comprobados los datos personales, la Universidad enviará un correo con la confirmación de la inscripción y la forma de efectuar el pago de las tasas; o mediante inscripción presencial en la Unidad de Orientación y Acceso, situada en la primera planta del edificio 18 de la UPO, en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes.

Las personas que superen las pruebas de acceso para mayores de 25 y 45 años y deseen cursar estudios de Grado en cualquier universidad pública andaluza, deberán participar en el proceso de preinscripción que regula el ingreso en los centros universitarios andaluces. Para ello, la Comisión de Distrito Único Universitario Andaluz establece anualmente los procedimientos y plazos, el número de plazas y el porcentaje de reserva de cada uno de los cupos de acceso.

FASES DIFERENTES EN CADA CASO

La prueba de acceso para mayores de 25 años tiene como objetivo valorar la capacidad y madurez de las personas candidatas para acceder a los estudios universitarios. En este caso, la prueba es única y se estructura en una Fase General y una Específica. En ningún caso, una persona se podrá presentar en un mismo curso académico en más de una universidad, aunque no existe límite de convocatorias y la superación de la misma tiene validez indefinida.

El viernes 10 de abril, los examinados estarán citados a las 16,00 horas y el primer ejercicio será el comentario de texto, al que seguirán el de Lengua Española y el de Traducción de Texto en Lengua Extranjera. El sábado 11 de abril, la citación tendrá lugar a las 8,00 horas y la prueba se desarrollará hasta las 11,30 horas para los exámenes de las dos materias elegidas entre Biología, Dibujo Técnico, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Historia de la Filosofía, Historia General y del Arte, Latín, Matemáticas, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales y Química.

En el caso del acceso para mayores de 45 años, el proceso consta de dos fases: Prueba de Acceso, que se desarrollará el viernes 10 de abril a partir de las 16,00 horas, y Entrevista, ambas obligatorias. La primera cuenta con un primer ejercicio de comentario de texto y un segundo de Lengua Española. Posteriormente, la segunda, con la participación en una entrevista, se valorarán aspectos generales de madurez e idoneidad para cursar con éxito estudios universitarios.

El proceso de entrevistas para quienes hayan superado la primera fase será a partir del 10 de abril. Además, en la convocatoria de 2026 la Universidad Pablo de Olavide es la institución designada dentro del Distrito Único Andaluz para la gestión integral de la reprografía y la documentación de la Fase General de las Pruebas de Acceso para Mayores de 25 y 45 años, una responsabilidad que implica la coordinación conjunta de las nueve universidades públicas andaluzas en este proceso.

Esta actuación refuerza el papel de la UPO en la organización y garantía de la calidad de unas pruebas que constituyen una vía clave de acceso a los estudios superiores. La vicerrectora de Estudiantes de la UPO, Pilar Moreno, quiere poner de manifiesto que "como universidad pública, tenemos el compromiso de ofrecer caminos de acceso que garanticen la igualdad de oportunidades. Las pruebas para mayores de 25 y 45 años son una puerta abierta para quienes desean reinventarse, mejorar profesional o simplemente aprender. Nuestro objetivo es que nadie quede atrás".