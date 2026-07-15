La UPO de Sevilla convoca 120 becas comedor para el próximo curso y este jueves abren las solicitudes

Comedor escolar - GVA

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad pública Pablo de Olavide (UPO) ha convocado 120 becas UPO-Santander comedor para estudiantes matriculados en los centros de UPO de Sevilla, en titulaciones oficiales de Grado el próximo curso y cuyo plazo estará abierto desde este jueves al próximo 15 de septiembre.

Según ha recogido la resolución rectoral publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultado por Europa Press, la cuantía de las ayudas será del importe íntegro del menú, durante los días lectivos comprendidos desde el día siguiente a la publicación de la propuesta en el Tablón Electrónico Oficial en la web de la universidad, hasta 30 de junio de 2027, y siempre que haya disponibilidad presupuestaria la beca se extenderá hasta el 15 de julio de 2027.

Asimismo, la Comisión de Selección se reserva, en cualquier caso, el derecho a ponderar este porcentaje en función del número de solicitudes recibidas y del presupuesto disponible o en su caso, limitar la dotación al periodo de lectivo de docencia

El presupuesto total de la convocatoria se financiará con cargo al convenio de colaboración suscrito entre la UPO de Sevilla y el Banco Santander, S.A. y al Plan Propio de becas y ayudas de la Universidad.

Además, ningún estudiante podrá recibir más de una ayuda de la misma finalidad, aunque realice simultáneamente otros estudios. Las ayudas convocadas son incompatibles con cualesquiera otros beneficios de la misma finalidad que puedan recibirse de otras entidades o personas públicas o privadas.

De las 120 becas de bonos de comedor previsto en esta convocatoria, el 90 por ciento irán dirigida al cupo general, conformado por los estudiantes de grado de los centros propios de la UPO y un 10 por ciento para estudiantes de Grado que ostenten la condición de Estudiante Deportista de Rendimiento de la UPO a último día de presentación de solicitud, en caso de no cubrirse las plazas se integrarían en el cupo general.

La inscripción en la plataforma electrónica del Banco Santander es un requisito necesario para poder participar en esta convocatoria y su solicitud está disponible en el Tablón Electrónico Oficial de la UPO.