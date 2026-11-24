Presentación del informe sobre el reconocimiento de las competencias adquiridas a través del voluntariado universitario - UPO

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha presentado este martes el II Informe sobre 'Voluntariado universitario: sistemas de acreditación y reconocimiento de competencias en Andalucía. Diagnóstico y propuesta operativa', un estudio elaborado por la profesora del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, Lucía Muñoz, en el marco del trabajo desarrollado por el Observatorio Andaluz de Voluntariado Universitario, dependiente del Vicerrectorado de Cultura y Políticas Sociales de la Olavide.

La investigación forma parte del convenio de colaboración suscrito entre la Universidad Pablo de Olavide y la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía para el desarrollo del Observatorio Andaluz de Voluntariado Universitario durante el periodo 2024-2027, y en ella han participado todas las universidades públicas de Andalucía, informa en una nota de prensa.

El informe tiene como objetivo conocer el estado de implantación de los sistemas de reconocimiento y acreditación de las competencias adquiridas mediante voluntariado universitario en las universidades públicas andaluzas y sistematizar elementos para un modelo común.

La presentación del informe ha estado presidida por la vicerrectora de Cultura y Políticas Sociales, Laura Gómez Ruiz y el director general de Voluntariado y Diversidad de la Junta de Andalucía, Francisco Manuel Obes Esparragoso. Además, han estado presentes en el acto representantes de la Universidad de Huelva y de entidades del Tercer Sector.

Durante la presentación del informe Laura Gómez ha destacado el trabajo realizado en este informe y la importancia de los sistemas de acreditación y reconocimiento de competencias en Andalucía dentro del voluntariado universitario. Además, ha señalado que "desde la universidad se tiene el objetivo de avanzar hacia un modelo común andaluz que permita reconocer de manera rigurosa y homogénea las competencias adquiridas a través del voluntariado".

"No para burocratizar la solidaridad, ni para convertir el voluntariado en una mera herramienta curricular, sino precisamente para visibilizar el enorme valor educativo, personal y social que ya tiene", ha añadido al respecto.

Por su parte, Francisco Manuel Obes ha insistido en la necesidad de reforzar la colaboración entre las administraciones públicas, las universidades y las entidades del tercer sector, poniendo en valor el conocimiento que estas últimas tienen de la realidad social.

"Si caminamos juntos, llegamos más lejos", ha señalado el director general, quien ha destacado el carácter didáctico y accesible del informe y ha agradecido el trabajo de las entidades participantes. Del reconocimiento de horas a la acreditación de competencias.

Sobre el informe, la profesora Lucía Muñoz García ha señalado que "las universidades andaluzas llevan más de veinte años reconociendo el voluntariado con créditos por horas, pero todavía son pocas las que reconocen las competencias que el estudiantado adquiere con esta experiencia. La buena noticia es que la voluntad existe. El 95 % de las entidades sociales apoya que se acrediten esas competencias y todas las universidades participarían en un piloto andaluz. Lo que falta es un marco común, y construirlo sin desvirtuar el carácter solidario del voluntariado".

El informe resalta el estado de los sistemas de reconocimiento y acreditación de las competencias que el estudiantado adquiere en el voluntariado en las universidades públicas andaluzas. Para ello se han realizado 13 entrevistas a las oficinas de voluntariado de las universidades andaluzas, un cuestionario respondido por 100 entidades sociales y un análisis de casos españoles y europeos.

Asimismo, incide en la necesidad de pasar de reconocer horas a reconocer aprendizajes, y para ello plantea una propuesta operativa: un modelo andaluz común, trece competencias de partida y una hoja de ruta 2027-2030 hacia una plataforma compartida de acreditación en el Distrito Único Andaluz, desarrollada por las universidades en colaboración con las entidades del tercer sector que acogen al voluntariado y con el apoyo de la Junta de Andalucía.

OBSERVATORIO ANDALUZ DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO

El Observatorio Andaluz de Voluntariado Universitario, creado dentro de la Oficina de Voluntariado y Compromiso Social de la Universidad Pablo de Olavide, se ha consolidado como instrumento de recogida de datos, diagnóstico y coordinación en beneficio de las estructuras de voluntariado de las universidades, de la administración pública y cualquier institución vinculada al voluntariado.

A través de este se canaliza toda la recogida de información en lo referente al voluntariado y al compromiso social universitario andaluz. Igualmente se han realizado actividades en red con todos los servicios de voluntariado de las universidades públicas andaluzas, como encuentros anuales para trabajar conjuntamente, así como proyectos de investigación.

En 2021 se firmó un convenio de colaboración vigente durante el trienio 2025/2027, para implementar un proyecto con tres grandes líneas de trabajo: información, coordinación e investigación. Durante este tiempo se ha investigado sobre el Aprendizaje-servicio en las universidades andaluzas, qué acreditación de competencias se adquieren a través del voluntariado universitario y el análisis del proceso y sistematización para su implementación en las universidades y entidades sociales.