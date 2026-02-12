La UPO de Sevilla refuerza las ayudas al estudiantado con Fundación Persán, Cáritas Universitaria y Fundación 'la Caixa'

Francisco Oliva y Concha Yoldi, en el centro, junto con los responsables de Cáritas Universitaria y Fundación 'la Caixa'. - UPO

El rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Francisco Oliva, ha firmado este jueves un nuevo convenio de colaboración con la Fundación Persán y Cáritas Universitaria de Sevilla, representados por sus presidentes Concepción Yoldi y Andrés Pablo Guija, con el apoyo de Fundación 'la Caixa' --entidad financiadora de Cáritas--, para dar ontinuidad al programa de apoyo social al estudiantado y evitar que ningún alumno vea interrumpidos sus estudios por razones económicas, familiares o sociales.

En este sentido, María del Pilar Moreno, vicerrectora de Estudiantes, y Ana María Soler, directora de Instituciones de Fundación 'la Caixa', han asistido también al acto que da forma, un año más, a las ayudas 'La Rosa Blanca', dirigidas a universitarios de la Olavide, informa la institución universitaria en una nota de prensa.

El acuerdo consolida una línea de ayudas ya existente y garantiza su desarrollo durante el curso 2025/2026. Las tres entidades y la Universidad Pablo de Olavide establecen así un marco de colaboración para impulsar las ayudas 'La Rosa Blanca', y financiar una acción social destinada a estudiantes que atraviesan situaciones sobrevenidas u otras dificultades que comprometen su continuidad académica.

Las ayudas serán concedidas bajo la supervisión del Vicerrectorado de Estudiantes. Al respecto, Francisco Oliva ha agradecido a las tres entidades que apuesten un año más por un programa "tan solidario y de comunidad" como 'La Rosa Blanca'. El rector de la Universidad Pablo de Olavide ha señalado el hecho de que "aunque en España se hace un gran esfuerzo porque nadie se quede fuera de las universidades por motivos económicos, aun así, "se dan situaciones a las que las instituciones solas no llegamos y para solucionarlas la colaboración público-privada es fundamental".

Por su parte, Concepción Yoldi ha reafirmado el compromiso de la Fundación Persán con la educación pública, y ha agradecido la colaboración de los voluntarios y voluntarias en la gestión de las ayudas.

De su lado, el presidente de Cáritas Universitaria Sevilla ha alabado igualmente el trabajo de los voluntarios y ha destacado las nuevas ayudas para gastos de atención a la salud mental de los estudiantes, impulsadas desde la Universidad.

MODALIDADES Y CUANTÍAS DE 'LA ROSA BLANca' 2025/2026

En el marco del programa 'La Rosa Blanca', se convocan 45 ayudas para estudiantes de grado y postgrado de la Universidad Pablo de Olavide que atraviesen dificultades socioeconómicas. Las modalidades previstas en el programa son ayudas para primer curso de grado o postgrado para estudiantes con residencia familiar fuera de Sevilla capital (5 ayudas): préstamo/beca de estudio de hasta 600 euro; ayudas de transporte (5 ayudas): hasta 200 euro para estudiantes de grado o postgrado que residen fuera de Sevilla capital (con requisito de rendimiento, excepto si son para primer curso de grado) y pago de matrícula (5 ayudas): hasta 600 euro para estudiantes a quienes reste el 35% de los créditos globales para finalizar sus estudios de grado o postgrado y sin acceso a ayudas públicas.

Además, se contemplan ayudas para situaciones familiares sobrevenidas (10 ayudas): hasta 600 euro para matrícula, manutención y/o alojamiento (según necesidad acreditada): manutención y primera necesidad (10 ayudas): hasta 200 euro para adquisición de alimentos y productos básicos, canalizada a través del Economato Social del Casco Antiguo; gastos de estancia/alquiler/alojamiento o residencia (5 ayudas): hasta 600 euro para gastos de vivienda durante el curso (grado o postgrado), y salud mental (5 ayudas): hasta 250 euro para sufragar gastos de consultas de atención psicológica/salud mental para estudiantes de grado o postgrado.

Las solicitudes podrán presentarse en dos períodos durante el curso: hasta el 27 de febrero y antes del 12 de junio de 2026. La documentación se entregará en el Registro de la Universidad (Edificio 18, Celestino Mutis, planta baja) o mediante el registro electrónico.