La US cede tres obras de Juan de Mesa para la exposición que inaugura el Bellas Artes de Sevilla el 18 de noviembre

Relicario de San Francisco Javier y Niño Jesús, ambas piezas en el Cicus. - PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha aprobado este lunes en su Consejo de Gobierno la cesión de tres obras de Juan de Mesa para la exposición que el Museo de Bellas Artes de Sevilla inaugurará el próximo 18 de noviembre y que podrá verse hasta el 7 de marzo de 2027.

En total, serán 47 obras procedentes de una treintena de instituciones en la exposición 'Juan de Mesa (1583-1627)', la primera ocasión en la que se exhibirán en un mismo espacio muchas de las obras maestras del escultor e imaginero cordobés, del que se realizará una revisión de su vida y su producción artística con ocasión del cuarto centenario de su fallecimiento.

La pieza estrella que cede la US es el Cristo de la Buena Muerte, de 1620, titular de la Hermandad de los Estudiantes, que procesiona en Sevilla el Martes Santo. Además, el Rectorado cederá un Niño Jesús tallado por Juan de Mesa en 1625 y un relicario con la imagen de San Francisco Javier, también de 1625. Ambas piezas están actualmente en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus).

En su página web, el Cicus explica que la actual sacristía de la iglesia de la Anunciación --de la que es dueña la US-- fue anteriormente la capilla de las reliquias de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús en Sevilla. "Para este recinto se construyó en los años finales del siglo XVI un retablo destinado a alojar, en una serie de urnas y recipientes metálicos, las reliquias de variada cronología y de diferentes santos allí existentes".

A este conjunto se le sumaron relicarios de los que algunos se colocaron sobre peanas. En la actualidad se conservan nueve, entre los que se encuentra el de San Francisco Javier. En cuanto al Niño Jesús, tallado en madera policromada, "la imagen responde a una iconografía muy difundida en la escuela sevillana de los siglos XVI y XVII, que alcanzó gran popularidad gracias a los modelos creados por Juan Martínez Montañés y posteriormente reinterpretados por sus discípulos", entre ellos, Juan de Mesa.

Juan de Mesa y Velasco nació en Córdoba en el año 1583. Tras una primera formación en su ciudad natal, ingresó en 1606 en el taller sevillano de Juan Martínez Montañés. Falleció en 1627 y fue enterrado en la iglesia de San Martín de Sevilla. Un gran capítulo de su producción se encuadra en las imágenes que procesionan en Semana Santa, de modo especial en los crucificados que tallaba, por lo general, a tamaño mayor que el natural.