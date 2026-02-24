La US celebra los 50 años de Psicología en Sevilla con un reencuentro de la primera promoción y exposiciones

La Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla celebra el 50 aniversario con un reencuentro de la primera promoción. - US

SEVILLA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla (US) celebra el 50 aniversario de los estudios de Psicología (1975-2025) con una semana de actividades entre las que destacan el reencuentro de su primera promoción, una conferencia magistral, varias exposiciones y un desayuno andaluz.

Estas actividades se enmarcan en la semana de celebración del patrón de la Facultad, Juan Huarte de San Juan, y reúnen a autoridades universitarias, profesorado, estudiantes y antiguos decanos para reflexionar sobre el pasado, presente y futuro de la Psicología, informa la institución universitaria en una nota de prensa.

Los estudios de Psicología de la Universidad de Sevilla comenzaron en 1975, en un contexto de transición democrática y de consolidación de la Psicología como disciplina académica en España. En sus inicios, el centro se enfrentó a numerosos desafíos, como la falta de reconocimiento institucional, pero logró consolidarse como un centro de referencia en Andalucía.

Un hito clave fue la creación de la Facultad de Psicología en 1994, que marcó su independencia y fortalecimiento dentro de la Universidad de Sevilla.

Durante el acto oficial de celebración del aniversario, el decano de la Facultad, David Saldaña, ha destacado que "el aniversario no solo celebra cinco décadas de historia, sino también la madurez de una institución que ha sabido crecer junto a la democracia y la sociedad española".

OFERTA ACADÉMICA Y DEMANDA ACTUAL

Actualmente, la Facultad ofrece el Grado en Psicología, con mención en Psicología de la Salud, y a partir del curso 2026-2027, tiene previsto incorporar el Grado en Logopedia, respondiendo a la creciente demanda en el ámbito de la comunicación y el lenguaje.

Además, imparte másteres oficiales como Psicología de la Intervención Social y Comunitaria; Psicología de las Organizaciones y del Trabajo (POT), con doble titulación internacional con la Universidad de Maastricht; Psicología General Sanitaria (título habilitante); Estudios Avanzados en Cerebro y Conducta, con especialidades en Neuropsicología Clínica e Investigación; Psicología de la Educación; Intervención y Mediación Familiar; Migraciones Internacionales, Salud y Bienestar; y el doble título de Psicología General Sanitaria y Máster en Estudios Avanzados en Cerebro y Conducta.

La demanda del Grado en Psicología es elevada, situándose entre las notas de corte más altas de España en los últimos años. Asimismo, el centro presenta un alto grado de internacionalización, con entre un 15 y un 20*% del alumnado proveniente de programas de movilidad.

UNIDAD DE PSICOLOGÍA APLICADA

La Facultad de Psicología está comprometida con la igualdad, la diversidad y la inclusión. Participa en la Unidad de Psicología Aplicada (UPA), que ofrece atención psicológica a la comunidad universitaria y desarrolla iniciativas para reducir el estigma asociado a los trastornos mentales, así como programas de prevención e intervención psicológica.

Al acto oficial del 50 aniversario ha asistido la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas; el presidente de la Conferencia de Decanos y Decanas de Psicología de las Universidades Españolas, Antonio Ferrer; el decano del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, José Tenorio; y representantes de la delegación de estudiantes del centro.

En este acto, Antonio Ferrer ha impartido una conferencia titulada 'El futuro de la Psicología: Retos y Oportunidades', en la que ha abordado los desafíos actuales de la disciplina, como la internacionalización, la interdisciplinariedad y la transferencia del conocimiento a la sociedad.

El resto de las actividades del programa incluye, el miércoles 25 a las 11,00 horas, un encuentro con la primera promoción de estudiantes de Psicología, que contará con una mesa redonda en la que las primeras egresadas compartirán su experiencia profesional a lo largo de 50 años. Será en el Salón de Actos de la Facultad.

A estas actividades se suma un desayuno andaluz, organizado por la Delegación de Estudiantes de Psicología, que tendrá lugar el 26 de febrero, y tres exposiciones fotográficas que pueden visitarse durante toda la semana.