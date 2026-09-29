La US eliminará varios destinos de Erasmus en Latinoamérica, África y Asia tras el asesinato de Claudia

La rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, en un momento de la entrevista con Europa Press. - ROCIO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, adelanta que la institución académica hispalense va a eliminar destinos en Latinoamérica, África y Asia en la próxima convocatoria del programa de movilidad internacional Erasmus+, que se abre en noviembre, tras el asesinato de la estudiante de Granada (UGR) Claudia Tacoronte, asesinada en la localidad mexicana de Cuautla, situada en el estado de Morelos (centro del país).

En una entrevista con Europa Press, Carmen Vargas asegura que "las plazas no van a reducirse. Las posibilidades de moverse no van a bajar; lo único que pasa es que sí vamos a traspasar destinos con unos índices de seguridad que puedan ser considerados precarios". Esos destinos están "por todo el mundo" porque, al final, "la comunidad universitaria más segura es la europea". "Vamos a eliminar pero no vamos a reducir destinos. Vamos a quitarlos de un sitio e incrementarlos en otros".

"Nuestro propósito --continúa la rectora-- es eliminar esos destinos de la oferta académica de movilidad en la próxima convocatoria, que se va a abrir en noviembre, a la que vez que revisar los protocolos de actuación. Tenemos que tener muchísima comunicación con las universidades receptoras". En la caso de la US, la rectora confirma que se está haciendo una revisión "muy exhaustiva de todos los destinos", información que se está confrontando con la que procede del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Las universidades públicas andaluzas tienen a 171 estudiantes en México con programas de movilidad internacional para cursar en 2026/2027 parte de sus estudios en el extranjero. La Universidad de Sevilla (US) con 100 --en 26 centros universitarios de México-- es la que encabeza el ránking, seguida de la Universidad de Granada, con 27.

Según los datos recopilados por Europa Press, en la Universidad de Cádiz (UCA) hay tres; en Córdoba, dos; en Almería (UAL), seis; en Málaga (UMA), 25, ninguno de ellos en Morelos porque no hay convenio con esta universidad; en Jaén (UJA), dos; y seis en la Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla. La rectora de la US recuerda, igualmente, que se está coordinando en el ámbito andaluz y desde la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación una revisión de los protocolos para "incrementar la seguridad de los estudiantes".

En otro orden de cosas, Carmen Vargas --"siendo más feminista que nadie"-- defiende la decisión de cancelar el acto de presentación en la Universidad del foro Feministas contra el fascismo porque "no me gustaría que la US fuera el escenario del debate político". "Para mí, la Universidad es el corazón del pensamiento crítico, del conocimiento y del debate, pero sin entrar en echarnos las culpas unos a otros en términos políticos". "No creo en la Universidad como centro del debate político. A mí me gustaría que la política se quedase al margen y más ahora en estos momentos tan especiales", en alusión a la polarización del debate público.

En términos de actualidad política, la rectora valora el nuevo proyecto de decreto del Gobierno central con el que regular la creación y apertura de nuevas universidades privadas. Vargas aplaude que se hable por primera vez en estos casos de investigación y asegura no tener "nada en contra de las universidades privadas". "Nadie le pone pegas a la Universidad de Navarra, nadie le pone pegas a la Universidad de Deusto... son universidades privadas que tienen su investigación y cumplen los requisitos igual que las públicas. El debate no está en público o privado. El debate para mí es la calidad". En esta línea, la rectora de la US pide al Gobierno central que utilice "la misma vara de medir" para las públicas y para las privadas.