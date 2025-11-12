La US muestra en Sevilla las vivencias en el exilio de tres intelectuales republicanos en una exposición documental

La US muestra las vivencias en el exilio de tres intelectuales republicanos en una exposición documental - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Rector Antonio Machado y Núñez de la Universidad de Sevilla (US) inaugurará el próximo 17 de noviembre la exposición 'En esta gran desorientación de nuestras vidas': encrucijadas de los exilios de Salvador Valverde, Pascual Guillén y Manuel Blasco', que permanecerá abierta al público hasta el 17 de diciembre de 2025.

Según ha informado la US en una nota, la muestra, organizada por la Biblioteca de la US y comisariada por Emilio J. Gallardo Saborido (Escuela de Estudios Hispano-Americanos/CSIC), con textos de Gallardo Saborido y Fernando C. Ruiz Morales (Universidad Pablo de Olavide), ofrece un recorrido histórico y humano por la vida de tres intelectuales marcados por el exilio republicano tras la Guerra Civil española.

El eje central de la exposición es el Fondo Documental Manuel Blasco Garzón, custodiado en la Universidad de Sevilla, que conserva el legado de este destacado intelectual y político sevillano. El recorrido se centra en su etapa como exiliado en Argentina y en su papel de apoyo a otros republicanos, como Salvador Valverde y Pascual Guillén, que buscaron refugio en América.

La muestra incluye dieciséis cartas inéditas enviadas desde Francia en 1939, fotografías, libros y documentos originales, que reconstruyen el itinerario vital y emocional de estos escritores y dramaturgos, y dan nombre a la exposición con una cita de Guillén: "En esta gran desorientación de nuestras vidas, su nombre y su renombre, me señalan la posibilidad de dirigirme a usted, convencido de encontrar ayuda, o por lo menos consuelo".

El recorrido también ofrece contexto sobre la travesía del buque Massilia, que trasladó a numerosos intelectuales a América en 1939, y la posterior consolidación de comunidades de estudiosos del flamenco y la cultura andaluza en Argentina y México, mostrando cómo la cultura sirvió de vínculo entre exiliados y quienes permanecieron en España.

Asimismo, se exhiben materiales que documentan la relación de Blasco con el mundo del teatro, su vínculo con figuras como los hermanos García Lorca y Valeriano León, y su participación en el homenaje a Góngora de 1927, ligado a la Generación del 27. La exposición se acompaña de una lista de reproducción musical en Spotify para ambientar el recorrido.