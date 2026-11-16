La US oferta 6.178 plazas de Erasmus y ajusta la oferta de Asia, África y América para reforzar destinos UE

Archivo - Fachada del edificio del Rectorado de la Universidad de Sevilla. A 1 de agosto de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). Fachada principal del edificio del Rectorado de la Universidad de Sevilla, en El Prado de San Sebastián. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha "revisado" su oferta de movilidad internacional para el próximo curso 2027/2028 y, finalmente, ofrecerá 6.178 plazas de Erasmus, lo que supone 71 más que en el curso actual. En esta revisión, un total de 40 plazas en instituciones académicas de países de Asia, África y América han sido reubicadas para incorporar nuevos destinos en los continentes americano y asiático pero, sobre todo, a incrementar la oferta en Europa. En Europa, de hecho, se ofertarán 111 plazas más que en el curso anterior, pasando de 4.645 a 4.756.

"Para realizar estos ajustes se han tenido en cuenta las recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, la situación de cada destino y las necesidades de los centros universitarios", han explicado fuentes de la US a Europa Press. Estos ajustes, aclaran desde la Hispalense, "no implican que la Universidad vaya a interrumpir sus relaciones con las instituciones afectadas con universidades de otros países".

De hecho --continúan las mismas fuentes--, "en los acuerdos afectados con instituciones de América Latina y Asia se mantienen las plazas de movilidad entrante. Los estudiantes de esas universidades podrán continuar realizando estancias en Sevilla mientras se conservan las relaciones de colaboración que permitirán recuperar las plazas de movilidad saliente cuando las circunstancias lo aconsejen".

La US ha realizado una "evaluación" de los destinos internacionales y de las "circunstancias que pueden afectar al desarrollo de las estancias académicas" y ha destacado que "el alumnado y sus familias deben ser conocedores de que la atención por la Universidad cuando hacen una estancia internacional no se limita a la planificación de los destinos". No sólo la US sino todas las universidades andaluzas se reunieron con la Junta de Andalucía tras el asesinato en México de una estudiante en Granada (UGR) de origen canario, Claudia Tacoronte, para analizar los destinos.

De hecho, recuerda la US, que el Centro Internacional de la US cuenta con canales de comunicación con los estudiantes Erasmus y hace seguimiento cuando se producen circunstancias que pueden afectarles. Pone como ejemplo, el tiroteo registrado en Cracovia el pasado 7 de noviembre. "Ante la preocupación que podrían suscitar estos acontecimientos, la US actuó de manera preventiva y, en cuestión de horas, logró contactar con los 150 estudiantes que se encuentran realizando estancias allí --en Polonia--, confirmando que todos ellos estaban bien".

La institución académica sevillana recuerda al alumnado español que debe inscribirse en el registro de viajeros del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación cuando resulte aplicable ya que puede facilitar su localización y la asistencia consular en caso de emergencia. En cualquier caso, la US asegura que "seguirá apostando por la movilidad internacional como una parte fundamental de la formación universitaria. Conocer otros países, convivir con otras culturas y aprender de diferentes entornos académicos son experiencias que enriquecen a los estudiantes y contribuyen a su desarrollo personal y profesional".