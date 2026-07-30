La US recorre la historia hispalense con la publicación del libro 'Nacieron, vivieron o pasaron por Sevilla'

Portada del libro de la Universidad de Sevilla 'Nacieron, vivieron o pasaron por Sevilla. Historias de vida'. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de profesores e investigadores vinculados a la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla (US) ha publicado el libro 'Nacieron, vivieron o pasaron por Sevilla. Historias de vida' con el objetivo de demostrar la "fertilidad humana de la capital del Sur", de manera que han narrado "con rigor académico y cercanía divulgativa" las aportaciones de escritores, músicos o médicos, "hombres y mujeres de bien" que han trabajado en la ciudad desde la Edad Media hasta el siglo XXI.

Según ha precisado la US en una nota de prensa, la obra ha seguido un "aproximado orden cronológico" que ha comenzado en la época andalusí, con el estudio de Ana M. Cabo-González sobre la dinastía médica de los Avenzoar y sus libros de "útiles recetas", junto al trabajo de Olga Torres dedicado a la figura del funcionario Ibn Abdún como crítico testigo de los problemas cotidianos en la urbe de principios del XII.

Asimismo, ha continuado en los siglos XVI y XVII con cuatro trabajos que "han rescatado del olvido otras tantas historias de vida dignas de recuerdo", a través de la investigación de Juan Manuel Carmona sobre el dramaturgo Cristóbal de Morales; el retrato de Irene Roldán a la primera condesa de Olivares, Francisca Ribera; el trabajo de Ezequiel Moreno, que ha presentado a la "venerable cisterciense" María de Salazar; y el estudio de Inmaculada Santos sobre las conexiones árabes de Sevilla, que han explicado cómo el cristiano Elías de Babilonia navegó hasta el "Nuevo Mundo" y escribió el primer relato sobre América en lengua arábiga.

Del mismo modo, Juan Ignacio Guijarro y Ricardo Navarrete han destacado la "huella de Sevilla en la literatura en inglés" a través de los ejemplos de la escritora británica del siglo XIX que firmaba como George Eliot y del estadounidense del XX Richard Wright, un poeta "impresionado con el paisanaje de la Alameda".

En el novelesco periodo decimonónico, Juan Frau ha analizado cómo el sevillano Manuel Fernández y González triunfó como el 'best-seller' de su tiempo; Inmaculada Caro Rodríguez ha revelado los puentes románticos entre Sevilla y América en los poemas y relatos de Bécquer y Poe, así como María José Osuna ha reavivado a Mercedes de Velilla, conocida como "la musa del dolor".

Por su parte, el tránsito entre el XIX y el XX ha pasado "de las letras a la pintura y a la farándula", para conocer de la mano de María del Rosario Martínez a las artistas sevillanas que han inspirado como musas los cuadros de Julio Romero de Torres y a otras cuyos vínculos familiares las unían a nuestra ciudad como Tórtola Valencia, Pastora Imperio, Angelina Alcaide Zafra, La Niña de los Peines, Lolita Astolfi, Conchita Triana, Amarantina, María Palou o Julia Borrull.

En este sentido, la "fascinación" que la ciudad y sus tradiciones "han ejercido en la cultura francesa" ha quedado patente en los casos del cosmopolita Paul Morand, que ha recogido Inmaculada Illanes, y del poeta surrealista Jean Cocteau, cuya visita ha recreado Catalina González Melero con el apoyo de sus escritos.

TRES ILUSTRES AUTORAS LOCALES

Durante el recorrido, se han enlazado las obras de estos "insignes visitantes extranjeros" con el legado de tres "ilustres autoras locales" que han participado en la cultura sevillana de la primera mitad del siglo XX a través de libros, periódicos, enseñanzas y tertulias: la escritora, maestra y fundadora del Ateneo Femenino, Amantina Cobos, recuperada por Eva Moreno; la poeta Eva Cervantes, a la que da voz Ana Macannuco; y la periodista Josefa Alfaro, con quien Wilson Alfredo Villamil ha propuesto "un paseo por los lugares que habitó".

Del mismo modo, la "vena alemana" de la metrópolis andaluza ha sido presentada por Cristina Martínez en dos modelos de empresarios humanistas: la dinastía tipográfica de los Cromberger, que trajeron la imprenta en el XVI, y el ingeniero y cónsul Otto Engelhardt, asesinado en 1936 por denunciar la alianza fascista de Hitler y Franco, cuya historia se ha unido en 1937 con la del periodista Arthur Koestler, cuyo "conmovedor testimonio" como preso en el corredor de la muerte de la Prisión Provincial es "uno de los más importantes para comprender la magnitud de la represión que condujo al asesinato de miles de sevillanos tras el golpe militar", según ha descrito el periodista Eduardo del Campo.

Los autores han concluido este "viaje por la historia de Sevilla y su cultura" con la investigación y el homenaje de Francisco Javier Escobar al "querido maestro de guitarristas" Antonio de Osuna, cuyo "amor por la enseñanza a sus alumnos" ha concluido la obra los lectores con la moraleja de que "pocas cosas dan más sentido a la vida que crear y aprender juntos.