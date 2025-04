La US reúne a investigadores de cuatro continentes para avanzar en agriculutra sostenible y soberanía alimentaria

SEVILLA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 40 investigadores de Europa, Asia, África y América se dan cita del 7 al 11 de abril de 2025 en un encuentro destinado a analizar el presente y el futuro de la agricultura sostenible y la soberanía alimentaria. Este evento forma parte del proyecto Harvest, liderado por la Universidad de Sevilla y financiado por la Unión Europea a través de los programas Erasmus.

Según ha trasladado la US, el primer encuentro presencial del proyecto reunirá en la I Conferencia Internacional sobre Agroecología, Soberanía Alimentaria y Derecho a la Alimentación: 'Cuatro Continentes y un Solo Corazón', pone el foco en Asia y congrega también a investigadores de universidades de referencia de España, Indonesia, Vietnam, Camboya y Polonia. La conferencia dará comienzo a las 16,30 horas del 7 de abril y se prolongará hasta el viernes 11. En concreto, participarán delegaciones de la Universitas Kristen Indonesia (UKI), University of Lampung (Unila), Dalat University (DLU), Vietnam National University of Forestry (VNUF), Svay Rieng University (SRU), Prek Leap National Institute of Agriculture (NIA) y University of Agriculture in Krakow (URK), además de la Universidad de Sevilla.

Con una duración de tres años y un presupuesto de 900.000 euros, Harvest tiene como objetivo transformar las prácticas agrícolas y los sistemas alimentarios en el sudeste asiático, siguiendo los principios de la agricultura ecológica y estrategias globales como el Pacto Verde Europeo y el Acuerdo de París.

MICROCURSOS Y MICROCREDENCIALES

El proyecto, cuyo nombre hace referencia a la cosecha, nace con la finalidad de promover una transición hacia prácticas agrícolas más sostenibles y ecológicas, así como para combatir el cambio climático y la inseguridad alimentaria. En particular, Harvest se enfoca en capacitar a las instituciones de educación superior en otros países, para que lideren esta transición a través de la creación de microcursos y microcredenciales especializadas. Estos cursos dotarán a los estudiantes de competencias ecológicas esenciales y habilidades transversales, respondiendo a las demandas cambiantes del mercado laboral y la sociedad.

Además de reuniones institucionales, entre las que destaca un encuentro con la vicerrectora de Internacionalización, Carmen Vargas, el programa de la conferencia sobre agroecología, soberanía alimentaria y derecho a la alimentación servirá para coordinar los diferentes paquetes de trabajo del proyecto, preparar las próximas actividades y planificar los micro cursos que forman parte esencial del proyecto.

La Universidad de Sevilla ya trabaja en el proyecto Neema, cuyo principal objetivo es adaptar estos marcos a las condiciones específicas del Sahel y África Occidental, centrándose en mitigar los efectos negativos sobre la seguridad alimentaria y nutricional, en particular para las poblaciones vulnerables de la región. Neema pretende reforzar la implicación de las instituciones de educación superior en África Occidental para mejorar su capacidad en resiliencia alimentaria y nutricional, permitiendo una mejor adaptación a los retos planteados por la Estrategia 'De la Granja a la Mesa' de la UE y su impacto en la región.

La US también desarrolla proyectos en este ámbito con América Latina, gracias sobre todo al Instituto de Estudios sobre América Latina (IEAL), participando investigadores de Argentina, Bolivia y Ecuador

EXPERTOS AFRICANOS Y AMERICANOS

De este modo, el congreso contará con la participación de expertos y colaboradores africanos y americanos de la Universidad de Sevilla, así como de miembros del equipo de Harvest Sevilla, entre ellos Miguel Ángel Martín López, Adriana Fillol, Daniel Coq, Carolina Márquez y Carlos Ordoño. Entre las actividades previstas, se incluye una visita de campo a la experiencia agroecológica Mamá Cabra, un recorrido por los huertos urbanos de Sevilla y una visita a una feria de productos agroecológicos y mercados locales organizada por la Oficina de Cooperación de nuestra Universidad.

Finalmente, la conferencia incluirá mesas redondas en el Rectorado de la Universidad de Sevilla con organizaciones y agentes sociales especializados en la materia. En ellas participarán también otros miembros del equipo del proyecto Harvest, como Francisco José Fernández Román, Aurora Guil, Victoria Cáceres. Con motivo de este encuentro, se ha lanzado la página web del proyecto, donde se publicarán informaciones sobre Harvest, sus objetivos, participantes, actividades, novedades y resultados.