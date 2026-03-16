La US se sitúa en la posición 191 a nivel mundial de las universidades, según el 'SCImago Institutions Rankings'

Archivo - Símbolo de la Fama, que corona la puerta principal del Rectorado de la Universidad de Sevilla, en foto de archivo. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) se sitúa en la posición 191 de las mejores universidades de todo el mundo según la última edición del SCImago Institutions Rankings (SIR). En concreto, la US destaca por el impacto de su investigación e impacto social, lo que sigue poniendo de manifiesto "la alta consideración" de la institución académica a nivel internacional.

Estos resultados suponen un ascenso de 69 posiciones de la Universidad de Sevilla respecto a la edición anterior de este ranking. Además, la US alcanza la posición 499 entre todas las instituciones evaluadas, entre las que figuran universidades y otros centros de investigación. Por ámbito geográfico, la US se sitúa en la posición 57 de las universidades de Europa occidental y se afianza en la cuarta posición entre las universidades españolas, detalla en un comunicado.

El SCImago Institutions Rankings evalúa el rendimiento científico de las instituciones (centros de investigación nacionales, universidades, hospitales y ONGs). Para ello, mide el impacto y calidad de la producción de su investigación, la innovación a través de patentes, y el impacto social, según su visibilidad e impacto en entornos digitales y redes sociales.

Además, esta clasificación Incorpora nuevos indicadores que valoran la generación de nuevo conocimiento relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por las Naciones Unidas, la participación de las mujeres en los procesos de investigación y la utilización de los resultados obtenidos en la creación o mejora de políticas públicas.

El ranking también muestra datos de rangos alcanzados por las instituciones según una clasificación en 19 áreas de conocimiento. La US sitúa en el Top 500 a las 19 áreas evaluadas a nivel internacional y en el Top 10 nacional a 16 de estas áreas.

La US se sitúa en posiciones destacadas en el panorama internacional en Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y Administración y Gestión de empresas, Ingeniería y Ciencias Agropecuarias y Biológicas ocupando las posiciones 42, 93, 133, 136 y 139, respectivamente.

Al mismo tiempo, el área de Energía destaca por haber escalado a la primera posición en España. Además, la US alcanza la segunda posición nacional en las áreas de Negocios, Gestión y Contabilidad y Matemáticas, la tercera posición nacional en Ingeniería y Ciencias Ambientales, la cuarta posición nacional en Ciencias Agrícolas y Biológicas e Informática y la quinta posición de España en Física y Astronomía.

METODOLOGÍA E INDICADORES

SCImago Labs evalúa a las instituciones mediante el análisis de 19 indicadores ponderados según importancia para proporcionar una lectura rápida sobre el desempeño científico en los últimos años de instituciones académicas y otras entidades relacionadas con la investigación. Para ello, mide el desempeño de la investigación, los resultados de la innovación y el impacto social.

El ranking de investigación se refiere al volumen, impacto y calidad de la producción de investigación de la institución. El ranking de innovación se calcula en base a las patentes y citas que su producción investigadora recibe de las patentes.

Por último, el ranking social se basa en la visibilidad en la web, midiendo indicadores de uso e impacto del sitio web de la institución y de las redes sociales. Para esta edición, los dos primeros rankings están basados en datos del periodo 2020-2024 y los del ranking de impacto social tan solo incluyen los datos de 2024.