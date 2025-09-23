Usuarios y entrenadores de La Cartuja en Sevilla advierten de una "situación límite" ante una segunda subida de tarifas

Archivo - Imagen de archivo del campo de rugby de las Instalaciones Deportivas de La Cartuja en Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Deportistas y entrenadores usuarios de las instalaciones deportivas de La Cartuja, gestionadas por la Junta de Andalucía a través de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, han advertido de que se ha llegado a "una situación límite" ante una segunda subida de tarifas en apenas unos meses, prevista para el 1 de octubre, que se suma al incremento aplicado en febrero.

Según señalan, el Consejo de Administración de la empresa pública aprobó este verano un nuevo cuadro de precios para la temporada 2025/2026, comunicado a los usuarios el 4 de julio, "sin diálogo ni consulta previa, y en un contexto de deterioro de la pista y de varias salas, así como de compras de material no consensuadas y mejoras que no terminan de llegar".

Entre los cambios más lesivos, los afectados destacan que el acceso anual al recinto pasa de 41 a 45 euros; que las salas de musculación y cardio, antes incluidas para atletas federados, pasan a cobrarse a 34 euros cada una; que se crea un epígrafe de "academias" que encarece el uso a grupos informales de más de 20 personas --afectando a entrenamientos de base y escuelas--; y que las tarifas no están adaptadas a usuarios no federados, lo que habría provocado la salida de casi 200 personas.

Además, pese al pago de la anualidad de 45 euros para entrar, no se permite el uso de otros servicios sin abonar suplementos, lo que, a juicio de los usuarios, evidencia que "se prioriza la obtención de ingresos por encima del fomento del deporte en unas instalaciones públicas".

"Quieren aplicar un tarifazo. No estamos en contra de actualizar precios, pero que sean razonables. Lo quieren convertir en un club privado de élite", afirma Ángel Becerra, entrenador y portavoz de la plataforma de afectados. "Si quieres ir a entrenar con chavales, te dicen que computas como academia y que pagas más. Y ahora, si quieres hacer atletismo, toca pagar cinco euros por cada día que utilices las pistas", añade.

La plataforma considera que estas medidas suponen una barrera económica que limitará el acceso al deporte a cientos de personas, especialmente jóvenes, familias y deportistas amateur. Por ello, reclama la paralización inmediata de la subida prevista para el 1 de octubre, la apertura de un diálogo transparente con usuarios, clubes y técnicos para reordenar las tarifas con criterios sociales y deportivos, un plan de choque para reparar la pista y poner a punto las salas, la revisión del epígrafe de "academias" para no penalizar a los grupos de base y la recuperación de la inclusión de musculación y cardio para federados o, en su defecto, la creación de bonos integrados asequibles.

Los afectados han puesto en marcha una recogida de firmas en Change.org y no descartan movilizaciones si no obtienen respuesta institucional.