Utrera (Sevilla) apuesta por el empleo y la formación tras un año "clave para seguir creciendo y avanzando"

El alcalde de Utrera, Francisco Jiménez, ofrece un balance del Gobierno local para el ejercicio 2025. - AYTO.DE UTRERA

UTRERA (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Utrera, Francisco Jiménez, ha presentado un balance de las principales actuaciones desarrolladas a lo largo del ejercicio 2025, un año que ha calificado como "clave para seguir creciendo y avanzando", y ha subrayado que la ciudad "reúne todos los requisitos para mirar hacia el futuro con ambición". Uno de los ejes prioritarios del actual equipo de gobierno ha sido el empleo: "una preocupación constante".

Así lo ha expresado el alcalde, en una nota de prensa donde señala que los datos "avalan esta línea de trabajo", con un descenso del paro que se traduce en cerca de 500 personas. "Parte de esta mejora se debe a los programas y políticas municipales de empleo, que han facilitado la inserción laboral de más de 150 personas", ha añadido Jiménez.

En este ámbito, el regidor ha resaltado la celebración de la primera edición de la Jornada de Formación Profesional y Empresa y de la Feria Provincial de Formación Profesional y Empresa, celebradas en marzo y diciembre respectivamente, que reunieron a más de 2.000 estudiantes y representantes de empresas.

Asimismo, el regidor ha subrayado la creación de la Unidad Aceleradora de Proyectos, una iniciativa del gobierno municipal (PP-Utrera+) para favorecer la inversión, el desarrollo empresarial y la generación de empleo.

La vivienda ha sido otro de los "ejes estratégicos" del balance. El alcalde ha reafirmado el "compromiso" del Ayuntamiento "para dar respuesta a las familias que más lo necesitan". Durante 2025, el Consistorio ha adquirido nuevas viviendas, elevando a 15 el total de propiedades gestionadas por el Patronato Municipal Nuestra Señora de Consolación. "A ello se suma el inicio de las obras de 38 viviendas de protección oficial en Los Ruedos de Consolación y la futura construcción de 14 nuevas viviendas".

Asimismo, se entregaron las llaves a cuatro familias en la Barriada de la Paz y se anunció el desbloqueo de 225 viviendas en la barriada de El Tinte, lo que permitirá que las familias accedan a la titularidad de sus viviendas.

Entre las obras finalizadas, el alcalde ha destacado la rehabilitación de la calle San Fernando, el arreglo del Parque de La Vereda, el acondicionamiento de la zona ajardinada del Centro de Estudios Olivareros, las mejoras de accesibilidad en el sótano de la Biblioteca Municipal, las actuaciones en el recinto ferial, el sellado del Edificio de Usos Múltiples, la rehabilitación de la Barriada de la Ronda Huerta Nueva y de la calle Cristóbal Colón, así como la instalación de red eléctrica en el Centro de Asociaciones.

ACTUACIONES EN CEMENTERIO Y CAMINOS RURALES

En el cementerio municipal se han construido 195 nichos y 63 columbarios, se han mejorado los patios de Santa Ana y San Vicente, se han instalado nuevos ceniceros y se ha reparado el horno crematorio.

Además, se han realizado obras en 12 caminos rurales, que se encontraban deteriorados por las condiciones climáticas adversas que se han dado a lo largo del año y se ha renovado la flota de vehículos de Obras y Policía Local y se han incorporado, además, siete autobuses urbanos, "más eficientes y accesibles para personas con movilidad reducida"; se han dado "pasos importantes" en el nuevo Plan de Movilidad y se ha actualizado "casi por completo" la regularización de la concesión de vados.

PARQUES Y JARDINES

En Parques y Jardines, además de las tareas diarias de mantenimiento, se han plantado más de 200 árboles y 6.500 plantas, se han instalado nuevos sistemas de riego y se han mejorado cerramientos y accesos a zonas verdes. Por su parte, se ha trabajado en el nuevo pliego del Servicio de Brigadas de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes.

La limpieza viaria ha sido calificada por el alcalde como un asunto "clave del mandato". En este sentido, ya se ha aprobado el nuevo pliego de condiciones del servicio y, de forma transitoria, se han invertido 600.000 euros en maquinaria de alquiler, concretamente en 17 nuevos vehículos, además de ejecutar planes de choque en los diferentes polígonos y barriadas, y regularizar el pago del canon de las facturas.