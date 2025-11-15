Utrera (Sevilla) critica la situación "insostenible" de su estación y Renfe esgrime avances en trabajos de renovación

Archivo - Imagen de recurso de la estación de trenes de Utrera, en foto de archivo. - RENFE - Archivo

UTRERA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Utrera (Sevilla), Francisco Jiménez, ha remitido esta semana dos escritos al Gobierno --uno destinado al gerente de Cercanías, en el que solicita una reunión urgente para abordar la situación de la estación ferroviaria--, y otro al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en el que exige que se lleven a cabo las obras que "se viene demandando desde hace tiempo". Al respecto, Renfe ha esgrimido las últimas intervenciones y los avances en los trabajos de restauración allí previstos.

El regidor utrerano se ha referido al problema de "la falta de ascensores", que está obligando a los ciudadanos a cruzar las vías para cambiar de andén, al tiempo que ha insistido en que "es inadmisible" que esta situación "se prolongue en el tiempo, más aún tratándose del cuarto municipio con mayor población de la provincia y uno de los principales núcleos de usuarios de la línea C1 de Cercanías".

"El estado general de las instalaciones es deplorable: cubiertas deterioradas, sala de espera en malas condiciones, aseos habitualmente cerrados o averiados y una fachada rodeada de vallas para evitar posibles desprendimientos", ha remarcado el alcalde. "Pero, siendo todo ello grave, la carencia más preocupante es la falta de accesibilidad para las personas con movilidad reducida. Los montacargas no funcionan de manera adecuada y permanecen fuera de servicio durante largos periodos".

Francisco Jiménez ha lamentado que todo ello obliga a muchos usuarios --incluidas personas en silla de ruedas, mayores o con movilidad reducida-- a cruzar directamente las vías, con el consiguiente riesgo para su integridad física. "No es admisible que, en pleno siglo XXI, viajar en tren suponga ponerse en peligro por la ausencia de medios adecuados", ha expresado el alcalde.

No en vano, esta situación "ha llevado incluso a que agentes de la Policía Local o miembros de Protección Civil hayan tenido que intervenir para asistir a personas que no podían acceder o salir de los andenes".

Para el alcalde, "la inacción de Renfe y de las empresas vinculadas a la gestión de la estación están ocasionando un grave perjuicio a los vecinos, y muy especialmente a quienes más protección merecen". "Como alcalde ni puedo ni voy a permitir que esta situación continúe prolongándose, por lo que confío que haya una respuesta rápida y un compromiso real de actuación"; de no ser así, "no descartamos emprender acciones reivindicativas".

INTERVENCIONES PREVISTAS EN LA ESTACIÓN

Por su parte, desde Renfe se destaca la modernización de los equipos de elevación llevada a cabo "como paso previo" a la próxima instalación, en una segunda fase, de nuevos ascensores en esta estación. "En este momento se está ultimando la redacción del proyecto constructivo de renovación de los ascensores, y en breve comenzarán los trámites para publicar la licitación", indican fuentes de la compañía a Europa Press.

Las plataformas elevadoras están en servicio actualmente, "si bien se puede producir alguna incidencia puntual". En estos casos, que hacen que la estación quede temporalmente inaccesible, Renfe informa a los viajeros a través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales, como la app oficial.

En este sentido, como remarcan las mismas fuentes, si el viajero tiene movilidad reducida y origen o destino dicha estación, puede contactar con los puntos de información en estaciones, máquinas autoventa o vía telefónica (954 485 672), para ofrecer un servicio alternativo que garantice el desplazamiento.

Desde Renfe se pone el acento en el hecho de que Utrera, que forma parte de la línea C1, con frecuencia de paso de trenes Civia, cuenta con una puerta al nivel de la rasante de andén, que facilita el acceso a las personas de movilidad reducida.

En cuanto a las cubiertas y estado de la estación, se está avanzando en próximos trabajos de renovación, ya que el pasado día 10 de octubre fue publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público la adjudicación del expediente 'Obras de reparación de cubierta y pintado de la estación de Utrera', por un importe de 458.493 euros a la empresa Extraco Construcciones Proxe S.A., como destacan en la compañía.