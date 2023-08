Vecinos de Las Letanías entregan este viernes a Endesa casi 700 firmas por los cortes de electricidad

SEVILLA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Nosotros También Somos Sevilla, que aglutina a diversos colectivos del Polígono Sur, el barrio con menor renta neta media anual por persona de toda España según las estadísticas; ha informado este jueves de que a las 11,00 horas del viernes, entregará casi 700 firmas a Endesa en señal de protesta por las repetidas interrupciones en el suministro energético en la zona de Las Letanías, extremo que la empresa atribuye a sobrecargas por las acometidas ilegales para cultivos interiores de marihuana, mientras los colectivos le reprochan una supuesta falta de inversiones.

En concreto, la plataforma prevé entregar 696 firmas en la sede de Endesa ubicada en el número 119 de la calle Luis Montoto, avisando de que el barrio de Las Letanías lleva "soportando desde hace más de tres años apagones de luz diarios, todos los días y a distintas horas". "No podemos utilizar los aparatos médicos necesarios, de los que muchos dependemos, ni realizar las tareas cotidianas de la casa o el aseo e higiene personal", se quejan estos vecinos.

Por eso, las firmas a entregar a Endesa están destinadas a reclamar a la empresa "un programa de mejoras" de su equipamiento, supervisado por el Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía y

el Gobierno Central, así como que entretanto sean solventadas "rápidamente" los fallos en el suministro de energía.

EN EL POLÍGONO SUR Y OTROS BARRIOS

Sobre la mesa, una vez más, las continúas interrupciones en el suministro eléctrico en este barrio de Sevilla marcado por las situaciones de exclusión social y la delincuencia, toda vez que estos fallos en el suministro eléctrico suceden además en otras barriadas desfavorecidas como Su Eminencia o Torreblanca.

Ello, en un contexto en el que la Junta de Andalucía aseguraba meses atrás que según la información proporcionada por Endesa, "al menos el 85 por ciento de los cortes (de energía en estos barrios) tiene que ver con enganches", es decir con acometidas ilegales a la red eléctrica para alimentar las plantaciones de marihuana dentro de viviendas, que por su alto consumo de energía saturan las infraestructuras de electricidad motivando incendios en los centros de transformación.

No obstante, los colectivos vecinales atribuyen a Endesa una supuesta falta de inversión y mantenimiento en las infraestructuras energéticas de estas zonas. Además, esgrimen que los vecinos con contrato en vigor y sus facturas al corriente no deberían sufrir esta situación, señalando en paralelo el caso de quienes no pueden pagar la electricidad por su situación de exclusión social.

EL VERANO CRÍTICO DE 2022

En cualquier caso, tras tocar techo la situación en el verano de 2022 a cuenta de los episodios de calor extremo, Endesa emprendió la instalación de 12 nuevos centros de transformación en las zonas afectadas por esta situación, para solucionar estos fallos en el abastecimiento energético, señalando eso sí la escasez de contratos de abastecimiento energéticos en vigor en las zonas afectadas por esta problemática.

En ese marco, y dado que las interrupciones persisten, Endesa ha informado de su lado de que un equipo de técnicos de su filial de redes, e-distribución, está trabajando a lo largo de esta semana en la barriada de Las Letanías con el fin de reforzar el suministro eléctrico en esta zona afectada por fallos en el abastecimiento por sobrecargas de la red, tendiendo un nuevo cableado de baja tensión de 2,4 kilómetros de trazado entre la avenida de Las Letanías y las calles Consuelo de los Afligidos y Auxilio de los Cristianos, que permitirá reforzar el suministro a los clientes con contrato en vigor.