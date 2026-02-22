Vía Crucis de la Semana Santa de Sevilla: Horario y recorrido del Cristo de la Buena Muerte de la Hiniesta este lunes

El Cristo de la Buena Muerte de la Hermandad de la Hiniesta de Sevilla en las andas para presidir el Vía-Crucis del Consejo de Herrmandades - CONSEJO DE HERMANDADES DE SEVILLA

SEVILLA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla celebra este lunes, 23 de febrero, su tradicional Vía Crucis anual que celebra el primer lunes de la Cuaresma. Este año la imagen elegida para presidir el evento es el Cristo de la Buena Muerte de la hermandad de la Hiniesta.

El lema elegido por la hermandad para este rezo es "Es muriendo como se resucita a la vida eterna". Esta frase, atribuida a San Francisco de Asís, conmemora el VIII Centenario de su fallecimiento y subraya el carácter franciscano de la corporación, según ha indicado el Consejo de Hermandades en una nota.

La Hermandad de la Hiniesta iniciará el traslado de ida desde la parroquia de San Julián a las 16,15 horas y llevará a cabo el siguiente itinerario: Macasta, Sorda, Duque de Montemar, San Luis, Plaza del Señor de la Resurrección, Inocentes, San Blas, Infantes, Almirante Espinosa, Plaza de los Maldonados, Feria, capilla de Montesión, Conde de Torrejón, Alberto Lista, Saavedras, Plaza de San Martín, Cervantes, San Andrés, Daoiz, Orfila, Cuna, Plaza del Salvador, Entrecárceles, Francisco Bruna, Plaza de San Francisco, Hernando Colón, Alemanes, Cardenal Carlos Amigo Vallejo, Plaza de la Virgen de los Reyes y Puerta de Campanillas de la Santa Iglesia Catedral sobre las 19,55 horas.

A las 20,00 horas está previsto el inicio del rezo del Vía Crucis en el interior de la Catedral. Todas las estaciones del Vía Crucis se rezarán dentro del Templo Catedralicio. Hasta la llegada al Altar Mayor, las lecturas estarán a cargo de cofrades pertenecientes a diferentes hermandades de la ciudad.

Después de la oración final hasta la Capilla Real y, posteriormente, hasta la salida por la Puerta de Campanillas, la Venerada Imagen será portada por la Junta Superior del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla.

A su finalización, se procederá al traslado de regreso hasta la parroquia de San Julián con el siguiente recorrido: salida por la Puerta de Campanillas a las 21,30 horas para continuar por Plaza de la Virgen de los Reyes, Cardenal Amigo Vallejo, Alemanes, Contero, Argote de Molina, Franco, Cuesta del Rosario, Plaza de la Alfalfa, Odreros, Boteros, Sales y Ferré, Plaza del Cristo de Burgos, Doña María Coronel, Bustos Tavera, San Marcos, Vergara, Hiniesta, Lira, Duque Cornejo y entrada en su sede canónica a las 23,50 horas.

El Cristo de la Buena Muerte es obra de Antonio Castillo Lastrucci y está fechado entre 1937 y 1938. Se trata de una Imagen de talla completa, gubiada en madera de cedro policromada y de 1,76 metros, que procesiona cada Domingo de Ramos desde San Julián acompañado de una talla de María Magdalena, obra del mismo autor, sobre unas andas de caoba y hachones en sus esquinas.

La imagen aparece de forma vertical en unas andas lucen faldones de damasco y terciopelo granate confeccionados por Francisco Javier Sosa Sánchez y se iluminan con cuatro hachones de cera tiniebla en portahachones de metal plateado de Manuel Seco Velasco (1952) que pertenecieron al anterior paso del Santísimo Cristo, propiedad desde 1971 de la Hermandad de la Vera Cruz de Tocina.

El llamador de metal plateado es de Manuel Seco Velasco, que también es el autor de las potencias de la imagen. El exorno floral incluye allium, tranchelium, anémonas, hedera, mini gerberas, tulipanes, rosas, pittosporum, dracena sanderiana, astilbe y flor de cera, según ha indicado la hermandad en redes sociales.