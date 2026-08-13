El viento da tregua al incendio de Niebla a su paso por Aznalcóllar (Sevilla): "Se está conteniendo"

Carretera de acceso cortada por el incendio de Niebla (Huelva) en la localidad de Aznalcóllar alcanzando las llamas a la provincia de Sevilla. - Francisco J. Olmo - Europa Press

AZNALCÓLLAR (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

El incendio forestal declarado el pasado jueves, 6 de agosto, en la localidad onubense de Niebla ha sido contenido en su avance por la provincia de Sevilla, donde ya ha afectado al término municipal de Aznalcóllar, sin haber llegado a su núcleo urbano.

En un video difundido en los canales oficiales del Ayuntamiento de Aznalcóllar, su alcalde, Juan José Fernández, ha confirmado que el fuego "se está conteniendo" tal y como se había compartido en las primeras previsiones de este pasado miércoles. El foco que ha penetrado en la provincia se encontraba durante la pasada noche en la zona de Doña Austria, sin haber llegado a cruzar la carretera del Álamo y con "mucha menos virulencia", gracias a las labores realizadas con maquinaria pesada procedente de otras comunidades como Extremadura, Castilla-La Mancha o Castilla y León.

Asimismo, el primer edil ha indicado que el fuego sigue siendo "intensísimo", dado que la densidad del combustible "es muy grande", por lo que ha llamado a la prudencia de la población. "No va a pasar nada en Aznalcóllar", ha añadido, a la vez que ha solicitado que no se entorpezca el trabajo de los más de 700 efectivos de extinción que trabajan en la zona, con más de 250 medios terrestres, entre aviones, helicópteros y maquinaria pesada.

Del mismo modo, ha comunicado el desalojo preventivo de las zonas diseminadas ubicadas junto a la cartera del Álamo, en el Pino Gordo. Igualmente, se ha puesto en preaviso El Campillo (Huelva), el monte del Torilejo, el cortijo de la Navarra y otros de la zona, "por prevención pero no por desalojo". "Estamos ahora mismo pendientes en que haya las menores hectáreas de nuestro término municipal", ha sostenido.

En contexto, el número de personas en alejamiento preventivo desde el inicio de la emergencia asciende a 718, de las que 524 corresponden a la provincia de Huelva y 194 a la de Sevilla. Durante la jornada de este miércoles se han sumado 24 personas de El Madroñuelo (Sevilla) y otros diseminados de Escacena del Campo (Huelva), y otras 13 de Aznalcóllar (Sevilla).

En estos momentos, 62 personas desalojadas permanecen albergadas en espacios públicos habilitados, de manera que 26 se han ubicado en el Teatro Ruiz Tatay de Zalamea la Real (Huelva), 31 en el Centro de Participación Activa de El Castillo de las Guardas (Sevilla) y cinco en el Hotel Montearoma de Valverde del Camino (Huelva).