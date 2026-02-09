El Viso (Sevilla) pide una "actuación urgente" por daños del IES Blas Infante a la Junta, que estima en 40.000 euros

Situación de cierre del IES Blas Infante de El Viso del Alcor (Sevilla) - AYUNTAMIENTO EL VISO DEL ALCOR

EL VISO DEL ALCOR (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Viso del Alcor (Sevilla) ha solicitado a la Junta de Andalucía una "actuación urgente" en el IES Blas Infante del municipio tras los daños ocasionados por el temporal. Una situación ha obligado al cierre temporal del centro.

El Consistorio ha señalado que el cierre está motivado por el desprendimiento y desplazamiento de elementos del techo del pabellón, lo que supone "un riesgo potencial tanto para el alumnado y el personal del centro, como para viandantes y la instalación deportiva municipal colindante", según ha indicado una publicación en redes sociales.

"Durante estos días, el profesorado y el equipo directivo del IES Blas Infante han mostrado una lógica preocupación por la situación, al tiempo que están trabajando de forma constante y responsable, dentro de sus competencias, para garantizar la seguridad del alumnado y colaborar en la búsqueda de una solución, manteniendo informada a la comunidad educativa", ha destacado.

Asimismo, ha afirmado que el jueves "con el centro abierto" se produjo un nuevo desplazamiento de parte de la cubierta, "lo que motivó la intervención de los servicios de emergencia, que recomendaron el cierre del instituto por razones de seguridad".

En esta línea, el Ayuntamiento ha remitido un oficio a la Delegación Territorial de Educación, solicitando "una actuación urgente para la evaluación técnica, reparación de los daños y restablecimiento de la actividad lectiva con plenas garantías de seguridad".

LA JUNTA ESTIMA LA REPARACIÓN EN 40.000 EUROS

Fuentes de la Consejería de Desarrollo Educativo consultadas por Europa Press, han señalado que "desde el momento que se tuvo conocimiento" se dió aviso a los técnicos de Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) para que "evaluaran la situación y los daños ocasionados".

Asimismo, han indicado que "tras una primera valoración se procedió a la suspensión de la actividad docente presencial" y ha confirmado el recibimiento de un escrito del Consistorio sobre los daños del edificio.

En esta línea, ha asegurado que el jueves se desplazó una empresa constructora para realizar una valoración de los daños, "con una actuación ya estimada por valor de 40.000 euros, cantidad de la que el centro dispone para llevar a cabo la contratación de esta obra de urgencia".