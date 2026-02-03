Vithas Sevilla lanza un programa de rehabilitación cardiometabólica para pacientes oncológicos

La Dra. Rosa María Rodríguez Campins, especialista en Medicina Interna junto con la Dra. Julia Eslava y la fisioterapeuta María Castillo - VITHAS SEVILLA

El Hospital Vithas Sevilla ha anunciado este martes que ha puesto en marcha un programa de rehabilitación cardiometabólica dirigido a pacientes oncológicos, en el marco de las actividades por el Día Mundial del Cáncer, que se celebra cada 4 de febrero. La iniciativa busca mejorar la recuperación de los pacientes, reducir complicaciones y aumentar la tolerancia a los tratamientos oncológicos, siguiendo las recomendaciones de las principales sociedades científicas en oncología.

Según ha informado Vithas en una nota, el programa ha sido desarrollado por el equipo Cardiomet, dirigido por la doctora Julia Eslava, e integra un enfoque multidisciplinar que incluye especialistas en oncología, cardiología, medicina interna, nutrición y fisioterapia. El servicio ofrece una evaluación integral y un plan de ejercicio terapéutico individualizado que complementa los tratamientos oncológicos existentes.

Según la doctora Rosa María Rodríguez Campins, especialista en Medicina Interna del equipo Cardiomet, "superar un cáncer no es solo curar el tumor, sino también atender otros aspectos de la vida del paciente y reducir riesgos futuros. Aquí es donde la rehabilitación oncológica resulta clave y mejora los resultados".

El itinerario de rehabilitación incluye un programa de ejercicio terapéutico basado en zonas de entrenamiento individuales, definido tras una evaluación clínica completa. Esta evaluación analiza la salud global del paciente --nutrición, estado psicológico y condición física-- e incorpora pruebas de capacidad física y muscular, análisis de composición corporal mediante bioimpedancia y controles analíticos. Este enfoque permite adaptar la intervención a cada fase del tratamiento oncológico y acompañar al paciente de manera segura y personalizada en su recuperación física y emocional.

La rehabilitación oncológica se puede realizar en cualquier etapa de la enfermedad del cáncer, marcando un acompañamiento antes, durante y al finalizar el tratamiento oncológico. Guiados por la fisioterapeuta María del Castillo, en las instalaciones del Hospital Vithas Sevilla, el equipo de Cardiomet lleva a cabo "ejercicios adaptados a las guías internacionales de cardio-oncología, pues la rehabilitación cardiometabólica es una herramienta clave para que los pacientes oncológicos recuperen su salud, su energía y su calidad de vida."

Así, en el comienzo del tratamiento oncológico el entrenamiento terapéutico prepara a los pacientes física, funcional y emocionalmente para afrontar mejor los tratamientos y reducir las complicaciones. Reduce la fatiga, cansancio y la pérdida de masa muscular característica de estos procesos. En una segunda fase, durante la cual el paciente está ya recibiendo tratamiento directo, el programa busca mejorar la respuesta inmune, controlar los efectos secundarios y en general aumentar la tolerancia al tratamiento. Finalmente, se plantea una tercera fase, tras realizar tratamientos como quimioterapia, radioterapia o cirugías, donde la rehabilitación oncológica ayuda a recuperar funcionalidad y reducir secuelas, mejora la capacidad cardiorrespiratoria y reduciendo la inflamación crónica y el riesgo cardiovascular, así como la cardiotoxicidad de los fármacos.

El trabajo en prevención y promoción de la salud ante patologías relacionadas con el cáncer de mama responde a la estrategia del Instituto Oncológico Vithas (IOV), el cual reúne a los líderes de las especialidades que tratan el cáncer en España, profesionales con larga experiencia, una visión innovadora de la asistencia sanitaria, excelente manejo de nuevos fármacos y terapias personalizadas, así como un robusto compromiso con la investigación.