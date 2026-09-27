Vox acusa a Sanz de "abandonar" el soterramiento de la Ronda Urbana Norte "pese a haberlo pactado"

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SEVILLA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ha acusado este domingo de haber dado "la espalda al soterramiento de la Ronda Urbana Norte, una actuación que el PP se comprometió a estudiar y desarrollar dentro del acuerdo" entre ambas formaciones para transformar la ciudad.

Para Vox, la decisión supone un "nuevo incumplimiento de los compromisos adquiridos y evidencia la falta de voluntad del gobierno municipal para afrontar uno de los principales problemas de movilidad y de integración urbana del norte de Sevilla".

El portavoz del Grupo Municipal Vox, Gonzalo García de Polavieja, ha señalado que "Sanz no puede firmar un acuerdo con Vox, comprometerse con los sevillanos y después tirar por la borda aquello que pactó cuando llegan las dificultades".

"El soterramiento de la Ronda Urbana Norte no es una ocurrencia de VOX ni una reivindicación menor. Es una actuación que afecta a miles de vecinos y a una infraestructura que soporta diariamente un volumen enorme de tráfico y que actúa como una auténtica barrera entre barrios", ha afirmado.

García de Polavieja ha recordado que el acuerdo suscrito entre PP y Vox "contempla expresamente trabajar en la elaboración de un proyecto que estudie la viabilidad del soterramiento".

"Lo que no vamos a aceptar es que estudiar la viabilidad se convierta en la excusa para abandonar el proyecto. Si el Gobierno municipal cambia de posición, debe explicar por qué, con qué informes y qué alternativa concreta ofrece a los vecinos", ha señalado.

El portavoz de Vox ha exigido al alcalde que haga públicos los informes técnicos y económicos que justifican la posición actual del ayuntamiento y que explique qué actuaciones se van a ejecutar, cuál será su coste, qué financiación tendrán y en qué plazos.

"Los vecinos del norte llevan demasiado tiempo escuchando promesas. Primero se dijo que el soterramiento era necesario, después que había que estudiarlo y ahora parece que la solución consiste simplemente en dejarlo de lado. Eso no es gestionar, sino que es aplazar los problemas", ha denunciado.

Vox ha recordado que viene reclamando al gobierno municipal una hoja de ruta concreta para el cumplimiento de los acuerdos presupuestarios.

"Un pacto no se cumple porque aparezca una medida escrita en un documento. Se cumple cuando se pone presupuesto, se tramita, se redacta un proyecto y se ejecuta", ha subrayado García de Polavieja.

El portavoz municipal ha advertido al alcalde de que seguirán "fiscalizando el cumplimiento de los compromisos adquiridos: Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Si el PP quiere modificar lo pactado, tendrá que explicárselo a los sevillanos".

"Vox no va a ser cómplice de que una promesa más termine en un cajón, ya que Sevilla necesita un Gobierno con ambición y capacidad de gestión", ha indicado.