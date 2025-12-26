Vox anuncia una querella contra el portavoz socialista en Dos Hermanas (Sevilla) tras "desviar el foco del caso Salazar"

Miembros del grupo municipal de Vox en Dos Hermanas (Sevilla) - VOX

DOS HERMANAS (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla), Adrián Trashorras, ha anunciado este viernes la interposición de una querella criminal contra el portavoz socialista en el Consistorio, Agustín Morón, quien, a juicio de la formación, "ha pretendido desviar el foco del caso Salazar a costa de la honorabilidad de Vox".

En una nota, desde Vox han sostenido que los socialistas habrían "intentado sacar a coalición un hecho archivado contra Trashorras" que, según ha enmarcado la formación, concluyó dando la razón al mismo. En este sentido, han señalado que actualmente se encuentra en tramitación una querella por presuntos delitos de injurias y calumnias con el objetivo de reparar su honor.

Trashorras ha afirmado que, tras el recorrido judicial de los hechos mencionados, queda acreditada la "honestidad" de los miembros de Vox.

Por su parte, el portavoz adjunto de VOX en Dos Hermanas, José Antonio Alcocer, ha destacado que Trashorras ha sido distinguido recientemente con una medalla al mérito por "defender y proteger a una mujer de la agresión a la que estaba siendo sometida por un varón". Al hilo, ha señalado que "las únicas conductas reprobables, se producen en las filas socialistas por quienes se vanagloriaban de feministas cuando la realidad no deja de desmentirles una y otra vez".

Finalmente, Trashorras ha reiterado que Vox confía en la Justicia, al tiempo que ha afirmado que no se dejarán "amedrentar" por lo que son, a su juicio, intentos de desviar la atención política en el municipio.