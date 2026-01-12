Vox celebra dejar sin efecto la Zona de Bajas Emisiones de la Cartuja en Sevilla: "Es una victoria del sentido común"

La portavoz de Vox Sevilla, Cristina Peláez, sobre la Zona de Bajas Emisiones de la Cartuja- VOX SEVILLA

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado este lunes el inicio de los trámites para la modificación de la ordenanza de movilidad que permita dejar sin efecto la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) como "una victoria de la libertad y del sentido común".

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Cristina Peláez, ha mantenido un primer encuentro con el Gobierno municipal para iniciar los trámites administrativos que den cumplimiento al acuerdo alcanzado con el PP a finales del mes de diciembre para aprobar los presupuestos de la ciudad.

El documento de acuerdo recogía el final de la imposición automática de multas y las reestricciones permanentes al tráfico en la zona de la Cartuja.

"En breve, los sevillanos se desprenderán de una medida injusta,ideológica y profundamente perjudicial para miles de sevillanos, especialmente para trabajadores, autónomos, familias y pequeños comerciantes", ha afirmado Peláez.

Vox ha indicado que la ZBE "no respondía a una mejora real del medio ambiente, sino a la imposición de una agenda climática radical que castigaba a quienes no pueden permitirse cambiar de vehículo, restringiendo su libertad de movimiento y dificultando el acceso al centro de la ciudad". "

En esta línea, Peláez ha indicado que la ciudad "sufre graves problemas de tráfico, movilidad y falta de infraestructuras, y que la ZBE no ofrecía soluciones reales, sino multas, prohibiciones y más presión fiscal encubierta".

El partido ha subrayado su compromiso con políticas medioambientales "sensatas, compatibles con el desarrollo económico, la movilidad y la libertad individual".